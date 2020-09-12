كورونا اليوم.. بدء تجربة لقاحين في مصر.. ومفاجأة بشأن سبب الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 9 أشهر على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

كواليس إجراء التجارب الإكلينيكية على لقاحين لكورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن بدء إجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، والتي تخضع للمرحلة الثالثة من التجارب الاكلينيكية، في إطار حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته، في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.

وذكرت الوزيرة أن تجربة اللقاح مرت بالمرحلة ما قبل الاكلينيكية، (ما قبل السريرية) وهي مرحلة اختبار اللقاح في المختبرات وعلى الحيوانات، ثم المرحلة الأولى وتمت على عدد من الأصحاء لاختبار المأمونية وقياس الفاعلية والجرعة القياسية لانتاج أجسام مضادة بمستوى مناسب، وتمت المرحلة الثانية على عدد أكبر من المتطوعين والتي انتهت إلى ثبوت فاعلية وأمان اللقاح على المشاركين، ثم بدأت المرحلة الثالثة لاختبار اللقاح على مجموعة أكبر من دول العالم المختلفة وتعد مصر من ضمن تلك الدول والتي تهدف لاستكمال اختبار المأمونية والفاعلية على عدد أكبر في أماكن مختلفة.

كل ما تريد معرفته عن تجربة لقاحين لـ"كورونا" في مصر

البداية من "المصل واللقاح"

قال أمجد الحداد رئيس مركز الحساسية والمناعة بمركز المصل واللقاح: "وزيرة الصحة تتواجد الآن، في مركز المصل واللقاح لمتابعة أول تجربة سريرية للقاح فيروس كورونا الصيني".

اللقاح الصيني

أضاف الحداد: " التجربة تستعين بلقاحين من شركة صينية معروفة في مجال اللقاحات، وثبتت فعاليتها في مراحل التجارب السريرية الثلاثة ببعض الدول".

تفاصيل التجربة الأولى

يشرح الحداد، أن التجربة الأولى السريرية تتم على حوالي 7 آلاف متطوع في المجمل، بالطبع ليس في يوم واحد، وتستغرق حوالي من 15 إلى 20 يوما، حيث سيتم تجربة اللقاح على الأشخاص الأصحاء وليس المرضى، لقياس مدى فعاليته، علما بأن إجراءات الأمان والجودة أجريت بالفعل على هذا اللقاح، ويتبقى قياس الفعالية، ومعرفة هل سيكون اللقاح أجساما مضادة لكوفيد-19 أم لا؟، وتجرى هذا التجارب أيضا في الإمارات، وعند الانتهاء منها يتم إنتاج اللقاح".

متى نبدأ تصنيع اللقاح

يكمل الحداد: "بعد ذلك سيتم قياس الأجسام المضادة ومتابعة الحالات التي تم تطعيمها ومدى الفعالية للقاح، لو تم إثبات ذلك، ستصبح مصر من الدول المصنعة للقاح كورونا".

كيفية إجراء التطعيم والفئات التي ستتناول اللقاح

يواصل الحداد: "نحتاج أن نمنح اللقاح لحوالي 7 آلاف متطوع، وهناك شركة خاصة ترعى هذه التجربة من خلال مركز مصل واللقاح، وستتولى هذه الشركة أمور الدعايا لجلب هؤلاء المتطوعين لإجراء التجارب السريرية، على أن يتم استثناء الأطفال من التجارب وكذلك من هو دون 18 سنة، فاللقاح سيتم منحه للفئات الأكبر من 18 عاما".

وعن كيفية إجراء التطعيم، يشرح "الحداد": "المتطوع سيتم إجراء كف عليه وفحوصات، ويجب ألا يكون مصابا بالفيروس أو حتى لديه أعراض برد أو كحة، ، وإجراء مسحة للتأكد من سلبيتها وعدم إصابته بكورونا، ثم يتم منحه اللقاح، وبعد 21 يوما نقيس الأجسام المضادة لمعرفة مدى فعالية اللقاح".

كبار السن

وعن تطعيم كبار السن باعتبارهم أصحاب الخطر الأكبر الإصابة بالفيروس، يؤكد الحداد: "هذه الفئة تشملها اختبارات اللقاح أيضا، شريطة أن يكونوا أصحاء".

هل هناك مخاطر

يختنم الحداد: " قد تظهر بعض الأمور الشائعة على المتطوعين عند تلقي اللقاح مثل آلام خفيفة، وحكة في موضع التطعيم أو صداع وإرهاق، وعادة ما تكون الأعراض خفيفة".

عالمة فيروسات صينية: كورونا من صنع الإنسان

كشفت عالمة فيروسات -ادعت أن الحكومة الصينية تسترت على تفشي فيروس كورونا من قبل- إنها ستقدم دليلًا علميًا على أن الفيروس من صنع الإنسان.

زعمت عالمة الفيروسات الصينية الدكتور لي مينج يان، المتخصصة في علم الفيروسات والمناعة في مدرسة هونج كونج للصحة العامة، أن بكين كانت على علم بفيروس كورونا قبل أن تبدأ التقارير في التحدث عن الوباء، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

زعمت الدكتورة يان أن التقارير التي تفيد بأن كورونا نشأ في سوق رطب في ووهان، خاطئة، وأنها تخطط لنشر تقرير تزعم فيه أن لديها دليل على أن الفيروس من صنع الإنسان.

عالمة الفيروسات الصينية، تعتقد أن الحكومة الصينية ومنظمة الصحة العالمية على علم بانتقال كوفيد-19 من شخص إلى شخص في وقت مبكر بكثير عن مما تم الكشف عنه للعالم.

3 مرشحين للاستخدام بنهاية 2020.. آخر تطورات لقاحات كورونا

يلقي "الخليج 365" نظرة على اللقاحات المرشحة لمحاربة كورونا وفقا لـ"MailOnline".

- لقاح أكسفورد

متى سيكون جاهزًا ؟

نهاية 2020 / أوائل 2021.

على الرغم من تعليق التجارب يوم الأربعاء، لا يزال مطوروه واثقين من أن اللقاح قد يكون جاهزًا للاستخدام إما في نهاية هذا العام أو أوائل العام المقبل، يقولون إن التوقف أمر شائع في التجارب، وأن تطويره توقف أيضًا في يوليو بعد اكتشاف أثر جانبي مشتبه به.

كيف يعمل؟

يعمل اللقاح عن طريق تعريض المشاركين لفيروس غدي بارد عادي ضعيف يحتوي على بروتينات من فيروس كورونا سارس-كوف-2 مرتبطة بسطحه.

الفكرة هي أن التعرض يسمح لجهاز المناعة ببناء استجابة مناعية، مما يعني أنهم محميون إذا أصيبوا بالفيروس الحقيقي.

الجرعات

100 مليون جرعة للمملكة المتحدة، كما أمنت الولايات المتحدة 300 مليون جرعة أخرى، إلى جانب العديد من البلدان الأخرى، ومصر 30 مليون جرعة.

كم يكلف ؟

قالت شركة AstraZeneca، التي تطور اللقاح مع جامعة أكسفورد، إنها لن تستفيد من اللقاح، لكنها قد تكسب رسومًا إضافية إذا أصبح فيروس كورونا عدوى مستوطنة مثل الإنفلونزا.

أنفقت الولايات المتحدة 1.2 مليار دولار (930 مليون جنيه إسترليني) لتأمين الجرعات، مما يعني أنها تساوي 4 دولارات (3.10 جنيه إسترليني) لكل جرعة.

-Biontech ، ألمانيا

متى سيكون جاهزًا؟

في نهاية هذا العام، كما يقول الباحثون.

يتم تطوير اللقاح من قبل شركة ألمانية بالشراكة مع شركة الأدوية الأمريكية فايزر، وهي تقوم بتجنيد 30 ألف متطوع للمرحلة الثالثة من التجارب.

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كيف يعمل ؟

هذا لقاح الحمض النووي الريبي، نوع لم تتم الموافقة عليه من قبل المنظمين من قبل.

سيشمل حقن جزء من مادة وراثية من فيروس كورونا في المشاركين، سيؤدي ذلك إلى تعريض جهاز المناعة لديهم لنسخة ضعيفة من الفيروس، ويأمل أن يطلق استجابة تحميهم من الفيروس الحقيقي.

الجرعات؟

30 مليون جرعة للمملكة المتحدة، كما طلبت الولايات المتحدة 100 مليون جرعة.

السعر؟

تدفع الولايات المتحدة ملياري دولار (1.5 مليار جنيه إسترليني) مقابل جرعاتها، أو حوالي 20 دولارًا (15 جنيهًا إسترلينيًا) للجرعة.

- موديرنا، الولايات المتحدة

دخل لقاح موديرنا مرحلة التجارب البشرية

متى سيكون جاهزا؟

نهاية هذا العام أو العام المقبل، وقد جند اللقاح 20000 مشارك في المرحلة الثالثة من التجارب، مع عدم ملاحظة أي آثار جانبية محتملة، سيتم إجراء اختبار ثانٍ على المزيد من المرضى الشهر المقبل، هذا يعني أنه قد يكون متاحًا بحلول نهاية عام 2020.

كيف يعمل ؟

هذا لقاح قائم على الحمض النووي الريبي، مشابه للقاح الذي طورته شركة Biontech.

كم تكلف؟

طلبت الولايات المتحدة 100 مليون جرعة بسعر 1.5 مليار دولار (1.1 مليار جنيه إسترليني)، هذا يعني أن دفعة واحدة تكلف 32 دولارًا (25 جنيهًا إسترلينيًا).

- سانوفي وجلاكسو سميث كلاين، المملكة المتحدة وفرنسا

متى سيكون جاهزًا؟

النصف الأول من عام 2021، دخل اللقاح المرحلة الثانية من التجارب السريرية في سبتمبر، والتي شملت 440 بالغًا، وسيصل إلى المرحلة الثالثة من التجارب في ديسمبر من هذا العام، مما يعني أن تطوير اللقاح قد يستغرق وقتًا أطول.

كيف يعمل؟

يتم حقن المشاركين بترميز الحمض النووي لمضادات فيروس كورونا ومادة كيميائية تجعله أكثر فاعلية، من المأمول أن يؤدي هذا إلى استجابة مناعية.

كم يكلف؟

أمر غير معروف حتى الآن.

- سبوتنيك، روسيا

وفقًا للكرملين، فإن لقاح Sputnik V آمن ، لكن العلماء انتقدوه.

متى يكون جاهزا ؟

بات قريبا جدا.

طور معهد الأبحاث الطبية الروسي ووزارة الدفاع الروسية هذا اللقاح، لكنها واجهت انتقادات خطيرة داخل روسيا وخارجها لأن نتائج التجارب البشرية لم تُنشر بعد، كما أنه لم يتم مسح التجارب البشرية الكبيرة، حيث أطلق الباحثون تجربة واحدة شملت 40 ألف متطوع في 26 أغسطس.

يقول العلماء إن اللقاح تم التعجيل به دون فحوصات مناسبة، ويمكن أن يشكل خطرًا على أولئك الذين يتناولونه، بدأ الكرملين في مناشدة المتطوعين للحصول على اللقاح هذا الأسبوع بعد إنتاج الدفعة الأولى، وفقًا لوكالة تاس للأنباء.

كيف يعمل؟

اللقاح الروسي يعمل عن طريق حمل قطعة من الشفرة الوراثية لفيروس كورونا إلى مشارك عبر فيروس آخر، من المأمول أن ينتج عن ذلك استجابة مناعية.

الجرعات

البلدان التي تسعى لتجربة اللقاح تشمل المكسيك، التي حصلت على 32 مليون جرعة، وكازاخستان، التي من المقرر أن تشتري مليوني جرعة.

كم يكلف؟

سعر اللقاح لم يتم الكشف عنه بعد.

- سينوفاك، الصين

ليس من الواضح متى سيكون لقاح Sinovac متاحًا

متى سيكون جاهزا؟

غير معروف.

دخل اللقاح المرحلة النهائية من التجارب في البرازيل في يوليو، ثم في إندونيسيا في أغسطس.

تظهر النتائج أنه في حين أن الأشخاص الأصغر سنًا ومتوسطي العمر ينتجون الأجسام المضادة، كان لدى كبار السن استجابة مناعية أضعف، تم منح اللقاح موافقة طارئة للاستخدام المحدود في يوليو، كما تشير التقارير، على الرغم من أنه يبدو أنه لا يزال يخضع للاختبار.

تم الإبلاغ سابقًا عن احتلاله المرتبة الثانية بعد لقاح أكسفورد، لكن نتائج الاختبار الكاملة لم تُنشر بعد، إنه واحد من أربعة لقاحات مرشحة قيد التطوير في الصين.

كيف يعمل؟

يتضمن حقن المرضى بنوع معطل من الفيروس، مما يدفع جهاز المناعة لديهم لتطوير استجابة.

كم يكلف؟

الصين لم تنشر هذه المعلومات بعد.