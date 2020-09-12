طرق تنسيق البنطال الجلد بأسلوب سيرين عبد النور

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - البنطال الجلد من أكثر القطع الرائجة في عالم الموضة لهذه الفترة، وذلك بعد انتشاره مؤخرًا بشكل كبير وموديلات عصرية تناسب أغلب النساء، ومن أبرز الفنانات اللاتي حرصن على التألق بهذه الصيحة؛ الممثلة والمغنية وعارضة الأزياء اللبنانية سيرين عبد النور، ولأنها تحرص على تنسيق مظهرها بأسلوب مميز وأنيق مناسب لفئة كثيرة من النساء؛ جمعنا لكِ من وحيها عدة إطلالات، فاختاري منها أفكارًا تناسب شخصيتك وقوامك.

إطلالة كاجوال ببنطال الجلد من سيرين عبد النور

إطلالة كاجوال ببنطال الجلد

اختارت سيرين عبد النور ارتداء بنطالَ الجلد مع تيشيرت بسيط وناعم في إحدى حلقات برنامجها الرمضاني "سهرانين معاكم بالبيت" الذي عُرض على قناة MBC، وفي هذه الإطلالة تألقت ببنطال الجلد الرمادي مع تيشيرت أبيض مرسوم من الأمام برسمة كرتونية بسيطة، وزينت مظهرها بحذاء بكعب أصفر وخواتم رمادية ضخمة، واعتمدت تسريحة الشعر الويفي مع المكياج المرتكز على طلاء الشفتين الزهري، والذي أضفى على إطلالتها المزيد من الأناقة وروح الشباب المرحة.

تابعي المزيد:أبرز صيحات موضة بنطلونات جلد في شتاء 2020

Advertisements

خيار حيادي فاخر ببنطال الجلد

خيار حيادي فاخر

تعتمد أغلب النساء على خيارات الأزياء الحيادية في معظم مناسباتهن، خاصة في الجمعات البسيطة، حيث تنشر دور الموضة والأزياء الكثير من القطع المميزة بهذه الألوان، لا سيَّما الأبيض والأسود، لذا أطلّت سيرين عبد النور ببنطال جلد ضيق باللون الأسود مع بلوزة طويلة رمادية مزينة بالجليتر اللامع، ومصممة بقصَّة البليزر المغلق بطريقة عصرية، وجمّلت هذه الإطلالة بحذاء بكعب أسود وإكسسوارات ملونة بالفضي والأسود بطريقة شبابية، واختارت تسريحة الشعر المرفوع مع مكياج العينين السموكي وطلاء الشفاه اللامع باللون البني.

تابعي المزيد:إطلالات متنوعة وأنيقة من وحي سيرين عبد النور

إطلالة ناعمة ببنطال الجلد عالي الخصر

إطلالة ناعمة

نسقت سيرين عبد النور في إحدى إطلالاتها الأخرى بهذه الصيحة بنطالاً من الجلد الأخضر المصمم بخصر عالٍ، مع حزام وتيشيرت أبيض وحذاء أسود بكعب، وذلك لتبرز لون البنطال فقط؛ حتى لا تظهر بإطلالة مبالغ بها، وفي هذه الإطلالة أكملت سيرين تألقها بخواتم وأقراط ذهبية مع عدة سلاسل طويلة وملتفة بأسلوب شبابي مميز، مع تسريحة الشعر المنسدل ومكياج زهري، ورسمت عينيها بصيحة مكياج عيون القطة باستخدام الكحل الأسود.