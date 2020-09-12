أجمل موديلات فساتين سهرة باللون الأخضر لاحتفالات اليوم الوطني

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - يعد اللون الأخضر من الألوان المميزة والتي تفضلها الكثير من السيدات، ويملن إلى اعتمادها بمختلف إطلالتهن؛ إذ يضفي عليهن قدراً من الأناقة والفخامة.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لكِ "الخليج 365. نت" عدة موديلات من فساتين سهرة باللون الأخضر، يمكنكِ أن تستوحي ما يناسبك من بينها؛ لإطلالة جذابة ومتميزة.



فستان من الشيفون باللون الأخضر

فستان من الشيفون باللون الأخضر



إذا كنتِ من محبات القماش الشيفون، وترغبين في الظهور بإطلالة مسائية هادئة، يمكنكِ أن تستعيني بهذا الموديل، لفستان طويل من الشيفون باللون الأخضر الداكن، وبأكمام طويلة من الدانتيل، وبرقبة عالية.

ويمكنكِ تنسيق حذاء مفتوح ذي كعب عالٍ مع هذه الإطلالة، واعتماد تسريحة شعر منسدلة على أحد جانبي الوجه، مع تقسيم الشعر لنصفين من الأمام.

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فستان من القطيفة باللون الأخضر

فستان من القطيفة باللون الأخضر



إذا كنتِ مدعوة على سهرة مسائية، وتريدين إطلالة جذابة، يمكنكِ الاستعانة بهذا الموديل لفستان من القطيفة باللون الأخضر، وبحزام عند الخصر من نفس قماش الفستان، ويتمتع بأحد الأكمام الطويلة.

ومع هذه الإطلالة؛ يمكنكِ اعتماد تسريحة شعر منسدلة للوراء، وتنسيق حذاء ذي كعب عالٍ وشنطة يد صغيرة الحجم.

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فستان من الساتان باللون الأخضر

فستان من الساتان باللون الأخضر



لإطلالة أكثر أناقة وجاذبية للظهور بها في إحدى السهرات، يمكنكِ الاستعانة بهذا الموديل، لفستان طويل من الساتان باللون الأخضر، وبأكمام قصيرة، وفتحة ساق جانبية.

ويمكنكِ اعتماد تسريحة شعر منسدلة على جانبي الوجه مع هذه الإطلالة، وتنسيق حذاء ذي كعب عالٍ وشنطة صغيرة الحجم.

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فستان من التل باللون الأخضر

فستان من التل باللون الأخضر



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة أنيقة ومميزة للظهور بها في إحدى الحفلات أو السهرات المسائية، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان ماكسي من التل باللون الأخضر، وبأكمام طويلة وواسعة من التل الشفاف.

ومع هذه الإطلالة؛ يمكنكِ اعتماد تسريحة شعر منسدلة للوراء مع تقسيم الشعر لنصفين من الأمام، وتنسيق حذاء ذي كعب عالٍ وشنطة يد صغيرة الحجم.

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فستان من الحرير باللون الأخضر

فستان من الحرير باللون الأخضر



لإطلالة أكثر هدوءاً وأناقة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان من الحرير باللون الأخضر، يصل حتى الركبة، وبأكمام طويلة وواسعة.

ومع هذه الإطلالة؛ يمكنكِ اعتماد تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة عادية، وتنسيق حذاء ذي كعب عالٍ وشنطة صغيرة الحجم.

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