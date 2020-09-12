موديلات قفاطين وجلابيات مطبوعة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - سيطرت القفاطين والجلابيات المطبوعة على خطوط الموضة بشكل كبير في عام ٢٠٢٠، ومع تنوع الموديلات والألوان المصممة لتحاكي مختلف الأذواق وتناسب جميع الأعمار؛ جمعنا لكِ -عزيزتي- عدة تصاميم بأحدث الصحيات، فاستوحي منها ما يناسبك.



موديلات الجلابيات المطبوعة بالزهور

موديلات الجلابيات المطبوعة بالزهور



إذا كنتِ تفضلين الجلابيات في الزيارات المنزلية المختلفة أو تجمعاتكِ البسيطة، يمكنكِ اعتماد هذه الصيحة؛ بارتداء جلابية حمراء واسعة مزينة بطبعات الزهور البيضاء والحمراء في الجزء العلوي، ويناسب هذا الخيار الفتيات ذوات الجسم الممتلئ بنسبة أكبر من النحيلات، أما النساء النحيلات؛ فعليهن اعتماد الجلابيات المغلفة بالطبعات الكبيرة والألوان المتدرجة، كجلابية كحلية مطبوعة بزهور صغيرة زهرية، وزهور كبيرة زرقاء مع بعض النقوش الأخرى.

ولكلا القوامين، يمكن اختيار جلابية كحلية واسعة مزينة بطبعات كبيرة سماوية وزهرية بطريقة عصرية، أو التأنق بجلابية زرقاء مزينة من الأطراف بطبعات الزهور البيضاء والصفراء والفوشيا، أو تنسيق جلابية سوداء واسعة مزينة برسومات الزهور المتناثرة بطريقة شبابية مبهرة.

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خيارات القفاطين المطبوعة بالزهور

خيارات القفاطين المطبوعة



تعد القفاطين من أكثر القطع اختيارًا من قِبل الفتيات بمختلف أعمارهن، حيث تعد قطعة عالمية مميزة تحتويها أغلب مجموعات دور الأزياء العالمية، ومؤخرًا برزت القفاطين المميزة بنقوشها الناعمة ذات الألوان البسيطة والمريحة للنظر، فإذا كنتِ ذات قوام ممشوق؛ يمكنكِ اختيار قفطان زهري مزين بالزهور البيضاء من المنتصف بطريقة أنثوية أنيقة، كما يمكنكِ التألق بقفطان أسود مصمم بأكمام شفافة وحزام بارز للخصر ومزين بالزهور الملونة.

بينما إن كان قوامك قصيرًا، فاستعيني بالقفاطين المطبوعة بخطوط عمودية والقفاطين المزينة بطبعات ناعمة بشكل عام، إذا كنتِ ترغبين في إطلالة تُظهرك بقامة أطول مما أنتِ عليه، ويمكننا أن نُلهمك إطلالة أنيقة بالقفطان الكحلي المزين بخطوط طولية مطبوعة بالزهور الفوشيا والحمراء ومزينة بحزام ناعم لا يُبرز القوام.

أما إن كنتِ ذات قوام كمثري، فبرزت هذا الموسم صيحة القفاطين المطبوعة الواسعة المصممة بأكتاف بارزة، فاستعيني بهذه الاستايلات في حال كان قوامك على شكل الكمثرى؛ لتزيدي من عرض الكتفين وتشتتي النظر عن القسم السفلي المكتنز من الجسم، وبذلك يمكنكِ اختيار قفطان بني مطبوع بالزهور الذهبية والنقوشات الناعمة، ومصمم بأكمام مرفوعة ومطرزة بطريقة بارزة ولافتة للأنظار، وإن كنت من صاحبات القوام الممتلئ؛ فارتدي قفطانًا أسودَ مزينًا بالزهور الزهرية من الأطراف، وفي المنتصف بطريقة أنيقة ومفعمة بالأنوثة.