شاهدي أجمل موديلات شنط بيج 2020 من توقيع أشهر الماركات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - يعتبر اللون البيج بمختلف درجاته من أبرز صيحات الموضة، كما يعدّ من الالوان الحيادية التي يمكن تنسيقها مع مختلف الألوان، وذلك يجب أن تقتني شنط باللون البيج تعتمديها في مختلف إطلالاتك وتناسب ألوان الأزياء المتنوعة، ولذلك اخترنا لكِ أجمل موديلات شنط بيج 2020.



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شنط بيج كبيرة

Bottega Veneta



برزت الشنط البيج الكبيرة بقوة هذا العام، والتي تتناسب مع إطلالات النهار والعطلات.



قدمت ماركة بوتيغا فينيتا Bottega Veneta العديد من الشنط البيج الأنيقة والعصرية، ومنها شنط بحجم كبير جداً يمكن وضع العديد من الأغراض بها، ويتم حملها عن طريق الكتف.



كما قدمت ماركة فندي Fendi الشنطة البيج الكبيرة التي تتناسب مع العطلات والرحلات الصيفية.

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وأحببنا شنطة Jonathan Simkhai الجلد باللون البيج وبالحجم الكبير مع حزام برابطة من أعلى.



وقدمت ماركة ديور Dior الشنطة البيج الكبيرة بتصميم عصري وعملي للنهار.



ولفتت أنظارنا حقيبة Rag & Bone بالحجم الكبير وبتصميم القوس، وحملتها العارضة بطريقة الـCross.









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شنط بيج صغير

Burberry



أيضاً ظهرت الشنط البيج بالحجم المتوسط والصغير لتمنح المرأة إطلالات أنيقة في العمل وفي المساء.



قدمت ماركة بربري Burberry حافظة بيج متناهية الصغر يتم حملها بكف اليد.



كذلك قدمت ماركة ديور Dior الشنطة البيج الأنيقة بالجلد الراقي وبحجم متوسط، فضلاً عن الشنطة العصرية المصنوعة من القماش مع حزام قصير وطويل.



وبصيحة الشراشيب الرائجة، قدمت ماركة فندي Fendi حقيبة بيج صغيرة بسلسلة ذهبية طويلة تناسب إطلالات المساء.

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