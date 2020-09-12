موضة "الفيست" لخريف ٢٠٢٠ من مُدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - حفرت قطع الفيست لنفسها مكانًا مميزًا ضمن اتجاهات موضة الخريف لهذا العام، ويبدو أنها ستكون إحدى أكثر القطع ارتداءً، لا سيَّما من قِبل المحجبات؛ وذلك لما توفره من حشمة وأناقة عالية، إضافة إلى تصميمها الذي يتناسق مع مختلف الألوان والقطع، حيث يمكن تنسيقها بأسلوب رسمي مناسب للعمل، أو اختيارها في المشاوير اليومية وجمعات الأصدقاء، ومن وحي مدونات الموضة العربيات؛ استوحينا لكِ -عزيزتي- أفضل التنسيقات بأساليب متنوعة، فاختاري من هذه الإطلالات ما يتناسب مع مناسباتك وشخصيتك وقوامك.



خيارات الفيست الطويل للخريف

الفيست الطويل من مريم محمد



الفيست هو سترة دون أكمام، وهو من أبرز القطع التي تناسب المحجبات في مختلف مشاويرهن، ومن وحي مدونات الموضة؛ نلهمكِ -عزيزتي- إطلالة مريم محمد بقطعة الفيست المخططة بالرمادي والأسود، والتي نسقتها مع قميص أبيض بأكمام منفوخة وبنطال بني واسع، وأكملت تفاصيل الإطلالة وإكسسواراتها بألوان حيادية، بينما جاءت عُلا قشطة بالفيست البني المزين بحزام للخصر مع بنطال جينز ضيق وبلوزة بيضاء منفوخة الأكمام، وأكملت مظهرها بحجاب بني وحذاء بكعب شفاف؛ وذلك لخيار رسمي مناسب للفتيات المحجبات في إطلالات العمل.

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تنسيقات الفيست من مُدونات الموضة

تنسيق الفيست من ديمة



تنسق مدونات الموضة الفيست بطرق مميزة وعصرية تناسب الكثير من الفتيات المحجبات، ومن وحيهن جمعنا لكِ عدة تنسيقات بأسلوب شبابي محتشم مناسب لفصل الخريف، حيث ارتدت مريم محمد قميصًا كلاسيكيًّا أبيض مع بنطال من الجينز الرمادي الواسع والفيست باللون الزيتي، وأكملت جمال الإطلالة بإضافة حزام للخصر من الجلد الأسود؛ لمظهر حيادي بسيط، وفي إطلالة أخرى ظهرت مريم بفستان أسود من الحرير مع فيست رمادي مزين بالزهور البيضاء، وأكملت جمال الإطلالة بحجاب أبيض ومكياج مرتكز على طلاء الشفتين الأحمر.

بينما أطلت سحر الخطاب ببلوزة سوداء ناعمة وبنطال واسع أسود مزين من الأعلى بالشراشيب، وأكملتهما بفيست رمادي من الكاروهات والمجوهرات الذهبية؛ لتضفي على إطلالتها خيارًا ناعمًا ورسميًّا يناسب العمل.

كما تألقت ديمة ببنطال أسود واسع وقميص أبيض مع فيست سماوي مزين بأزرار ناعمة؛ لخيار حيوي مناسب للشابات، واختارت جهاد البنا إطلالة مشابهة؛ حيث نسقت بنطالاً من الجينز وقميصًا أبيض مع فيست زهري وحجاب من الساتان الملون.

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