مكياج عيون أزرق لتوسيع العينين

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - تعتمد الكثيرات من خبيرات التجميل على مكياج العينين الأزرق لـ توسيع العين، وذلك بطرق عصرية ومميزة، من خلال بعض الحيل التي سنعرِّفك عليها اليوم؛ لتظهري بإطلالة متكاملة وخاطفة للأنظار.



طرق توسيع العين بالألوان الزرقاء

توسيع العين بالألوان الزرقاء



إن كنتِ من مُحِبَّات اللون الأزرق، فيمكنك توسيع عينيك به من خلال عدة طرق؛ فلمظهر جريء طبّقي مكياج عيون أزرق بدرجة فاتحة، ومرّريه مع الظلال المات على كامل الجفون العليا بأسلوب يغطي الظلال، ومرّري رسمات السموكي الزرقاء مع خطوط الآيلاينر السوداء المجنحة على حدود الجفون العليا بأسلوب هندسي لتوسيع العينين بطرق عصرية، أو قومي باختيار مكياج عيون أزرق بدرجة صارخة وجريئة مع الرسمات المتعرجة التي تبرز على كامل الجفون العليا، ولكن لا تجعليه يصل إلى حدود الحواجب للحصول على نظرة عصرية لتوسيع العينين بشكل مميز. ومن أجمل الألوان الجريئة التي يمكنك اختيارها لتوسيع العينين، يمكنك اعتماد مكياج عيون أزرق ولافت لتطبيقه بطرق لافتة ومتعددة بدرجات الأزرق الجريء بتدرجات قوية وصيحات تُبْرِز جمالك بشكل ساحر.

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للمبتدئات.. هكذا تطبِّقنَ مكياج العينين الأزرق لتوسيع العين

مكياج العينين الأزرق لتوسيع العين



إن كنتِ من المبتدئات في تطبيق المكياج، فإليكِ بالخطوات طريقة توسيع العين باللون الأزرق، وكرِّري تطبيقها لتكون سهلة التنفيذ في مناسباتك المهمة، أولًا اختاري الأزرق الفاتح في النصف الداخلي، وأضيفي له اللون الفضي في الزاوية الخارجية الداكنة، واستخدمي في النصف الداخلي درجة الأزرق البارد أو الباستيل، وأضيفي لمسة برَّاقة لعينيكِ لتبدو أكثر وسعًا، ولا بدَّ من إضافتها بشكل يضيف لسحر مكياجك، وخاصة عند اختيار المكياج السموكي، وطبقي -عزيزتي- الظل بالطريقة المثالية لزيادة وسع العين، وهي وضع الظل الأغمق -كالكحلي أو النيلي- على منطقة عظمة العين وفي الزوايا الخارجية، وحتى تَصِلِي لأفتح درجات الزوايا الداخلية اختاري التصميم الأنسب لكِ، سواء على هيئة حرف V أو U، ثم عليكِ الاهتمام بتمويج رموشك، فهذه الخطوة مهمة للحصول على عينين أوسع؛ لأن طيَّها لأعلى يزيد من مساحة العين، واستخدمي الآلة المخصصة لطَيِّ الرموش، وعند الحصول على الإطلالة المطلوبة قومي بتغطية الهالات السوداء بخافي عيوب مضيء، فأي مناطق داكنة حول العين ستجعل عينيكِ تبدوان أصغر، لذلك قومي باستخدام الكونسيلر المضيء لإخفاء الهالات السوداء بدرجة أفتح قليلًا من لون بشرتك، فهذا سر من أسرار إطلالة العيون الواسعة، واستخدمي اللون الأبيض في الزوايا الداخلية للعين، فهي تعد من أساسيات توسيع العين، ولا تهملي الماسكرا على الرموش السفلية، فهي لا تقلُّ أهمية عن الرموش العلوية، ولكي تكون كثافتها أقل قليلًا استبدليها بالماسكرا ذات اللون البني الداكن، فكلما كان محدِّد العين داكنًا برزت الرموش، وهي خطوة مهمة تساعد في إظهار العين أكثر وسعًا، ولا بد ألَّا يكون هناك لون يفصل بين الماسكرا والآيلاينر، ولحيلة أخرى طبِّقي المحدِّد أسفل العين أيضًا، سواء استخدمتِ قلمَ الكحل السائل أو أي نوع آخر، ومن المهم وجود خط بسيط أسفل العين يمكنكِ تمديدُه بأداة القطن الخاصة بالأذن، وأخيرًا حدِّدي حاجبيكِ ببساطة، ولا تجعليهما سميكين؛ حيث إن الحواجب السميكة ستجعل عينيكِ تبدوان أصغر، لذلك لا يُفَضَّل أن تحدِّدي حاجبيكِ بشكل سميك إذا أردتِ الحصول على عيون واسعة.

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