إليكِ طريقة استعمال التونر قبل المكياج

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - لا يمكن لأي سيدة تجاهل أهمية تحضير البشرة قبل المكياج، باعتبار أنّ المرحلة كفيلة بأن تجعل إطلالتها طبيعية ومميزة، لذلك تستعين بالتونر كأهم مرحلة تحضير قبل تطبيق المكياج.

فما هو التونر، وماهي فوائده؟

انعاش البشرة

هو سائل خفيف يعمل على قبض المسامّ الواسعة، التقليل من الإفرازات الدهنيّة وإنعاش ملمس البشرة ، هو ليس بديلاً لمنظّف الوجه أو الغسول، بل يوضع على البشرة بعد غسلها مباشرة وقبل ترطيبها لتستعيد توازنها الطبيعيّ ونعومتها بعد غسلها بالصابون ومستحضرات التنظيف التي تحتوي على مركّبات قاسية على البشرة.

ترطيب البشرة

ترطيب البشرة



يوضح خبراء العناية بالبشرة أنّ التونر Toner يعدّ البشرة لاستقبال كريمات الترطيب والسيروم، كما يخلّص الوجه من الزيت الفائض والأوساخ العنيدة أو بقايا الماكياج على الوجه بعد غسله.

تختلف أنواع التونرفي مكوّناتها وخصائصها، فلكلّ نوع من أنواع البشرة (البشرة الدهنيّة، الجافّة، الحسّاسة أو المختلطة)، جميعها تحتاج لهذا المستحضر يوميّاً، لذا قبل اختيار التونر ينبغي أوّلاً معرفة نوع البشرة بشكل دقيق، تجنّباً لاستخدام المنتج الخاطىء الذي يؤذي البشرة بدلاً من أن يحلّ مشاكلها. تتضاعف أهميّة تحديد نوع التونر إذا كانت البشرة تعاني من حبّ الشباب أو البثور، لأنّها تكون أكثر حساسيّة تّجاه أيّ منتج.

هو ليس فقط مستحضراً يتمّ شراؤه من رفوف الصيدليّات أو المتاجر الكبرى والمتخصّصة بالتجميل، فالتونر يمكن أن يكون من الطبيعة مثل

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ماء الورد للترطيب.

- البابونج للتهدئة.

- زيت شجرة الشاي لمحاربة الزيوت والبكتيريا.

- الألوفيرا لتهدئة الالتهاب والاحمرار.

- فيتامين E للترطيب.

- القهوة لمحاربة الشيخوخة.

تابعي المزيد :تفادي هذه الأخطاء عند تفتيح البشرة

العناية بالبشرة

عناية بالبشرة

التونر سهل الاستخدام مقارنة ببعض مستحضرات العناية الأخرى، توضع بضع قطرات من التونر على كرة من القطن، يمسح بها الوجه بالكامل والعنق أيضاً، وهذا بالطبع بعد تنظيف البشرة بالغسول جيّداً. ينصح خبراء العناية بـالبشرة باستخدام التونر مرّتين يوميّاً بعد التنظيف، أمّا إذا كانت البشرة جافّة يكتفى به مرّة واحدة في اليوم، لا سيّما وأنّها لا تستدعي الغسل المتكرّر، لأنّها لا تفرز الزيوت الطبيعيّة بشكل طبيعيّ، أمّا البشرة الدهنيّة، يجب تنظيفها وتطبيق التونر مرّتين يوميّاً، مرة في الصباح والثانية مساءً بعد إزالة الماكياج سواء بالمزيل الخاصّ أو بأحد الزيوت الطبيعيّة، وأخيراً لا بد من عدم إغفال خطوة الترطيب التي تلحق التونر.

تابعي المزيد :تفادي هذه الأخطاء عند تفتيح البشرة