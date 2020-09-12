ما لا تعرفينه عن إزالة المكياج بالفازلين

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - تحرص المرأة على الحفاظ على بشرتها وتألقها؛ كونها مقياس جمالها وشبابها، ورغم تزيُّنها بالمكياج بشكل شبه يومي فإنها تواجه صعوبة في إزالته فور عودتها للمنزل، وذلك لإصابتها بالإرهاق الشديد الذي قد يمنعها من تنظيف البشرة كما يجب، وإزالة المكياج بالطريقة الصحيحة، وذلك يعد من أكبر العادات الخاطئة التي تؤثر على صحة البشرة ونضارتها؛ حيث تتسبب بقايا المكياج في الإفرازات الزائدة للبشرة وانسداد المسام وظهور البثور وحب الشباب، بالتالي تعتبر إزالة المكياج من أساسيات روتين العناية ببشرتك والحفاظ على نضارتها وجمالها.



إزالة المكياج بالفازلين

إزالة المكياج بالفازلين



إذا كانت بشرتك لا تلائمها مُزيلات المكياج المختلفة أو لم تتوفر لديك، يمكنك الاستعانة بالفازلين، وبعيدًا عن استخداماته العديدة لترطيب البشرة الجافة وعلاج تشققات الشفاه، فهو يُعدُّ مزيلًا رائعًا لمكياج العيون والشفاه، ولإزالة مكياج العيون به قومي بغمس قطعة من القطن في الفازلين واستخدميها لفرك البشرة برفق لإزالة المكياج، أو ادهنيه برفق باستخدام أصابعك لإزالة مكياج العينين.

ويمكن تدليك الفازلين على أي منطقة تريدين إزالة المكياج منها، ثم استخدام المنديل أو القطن لإزالته؛ فهو مناسب حتى للماسكارا وإزالة اللاصق المستخدم لتثبيت الرموش الاصطناعية، وسيمنحك بشرة ناعمة وترطيبًا منعشًا.

ويمكنك كذلك إبقاء القليل منه على شفتيك وحينما تستيقظين ستجدين شفتيك رطبتين ومفعمتين بالحيوية، ولكن لا تبالغي في وضع الكثير من الفازلين على البشرة بشكل مباشر؛ حتى لا يتسبّب هذا في التقليل من قدرة البشرة على التنفس وانغلاق مساماتها، وتأكدي -عزيزتي- بعد ذلك من إزالة الفازلين جيدًا عن بشرتكِ.

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نصائح إزالة المكياج

نصائح إزالة المكياج



هناك العديد من الأخطاء الشائعة التي نقع فيها يوميًّا عند تنظيف البشرة وإزالة المكياج، أولهًا عدم وضع ربطة الشعر للخلف رغم أنها خطوة مهمة؛ حيث قد يعوق الشعر المتطاير عملية تنظيف البشرة، وتنتقل ترسبات من مستحضرات العناية بالشعر كالكريمات أو جل الشعر لبشرتك وتتسبب في احمرارها.

والاهتمام بنظافة مكياج العيون، فمكياج العيون هو الأصعب عند إزالته، ويحتاج للمزيد من الوقت للتخلص من آثار الآيلاينر والماسكارا، خاصةً الأنواع المقاومة للماء، ومع ذلك تعد منطقة محيط العين هي الأكثر رقة، فتحتاج لعناية خاصة لتجنب تعرضها للتلف.

ونذكرك أنه من الاعتقادات الخاطئة أن استخدام BB كريم أو واقي الشمس لا يحتاج لتنظيف البشرة بعناية في نهاية اليوم، حيث إن استخدام أنواع اللوشن الخاصة بالمستحضرات التجميلية قد يتسبب في انسداد المسام، مما قد يؤدي لظهور البثور وحب الشباب أو الرءوس السوداء، فلا تهملي تنظيف بشرة وجهك وإزالة آثار المكياج قبل النوم بشكل يومي.

وأخيرًا ننصحك بإزالة مكياج الشفاه أولًا، لا سيما في حالة تطبيق أحمر الشفاه الصاخب أو الدرجات الداكنة، ففي حالة تنظيف الشفاه في النهاية قد تتسببين في تلطيخ البشرة خاصةً حول الشفاه والمنطقة المحيطة بالفم، لذا ابدئي باستخدام قطعة من القطن لإزالة أحمر الشفاه، ولا تقومي بفرك شفتيك بعنف كي لا يتسبب ذلك في جفافها وتشققها.

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