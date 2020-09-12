أفكار لمكياج عينين باللون الأخضر لليوم الوطني السعودي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - مع أجواء الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني الـ٩٠، ومن خلال حملة «لمتنا سعودية» الخاصة بمجلة «الخليج 365»، نقدِّم لكِ -عزيزتي- أفكاراً لمكياج جذاب وعصري من خلال تطبيق ظلال العينين الأخضر الذي يحاكي أبرز صيحات الموضة والمكياج، ويناسب هذه المناسبة العزيزة على النساء السعوديات والكثير من النساء المقيمات في السعودية، فإليك أبرز الأفكار التي ستُظهرك بإطلالة متكاملة ومميزة.



مكياج عينين باللون الأخضر

مكياج عينين باللون الأخضر



لتتألقي باحتفال اليوم الوطني السعودي لهذه السنة؛ يمكنك اختيار اللون الأخضر لمكياج العينين على أن يكون مناسباً للون بشرتك وإطلالتك، فإن كنتِ من ذوات البشرة البيضاء مثل عزة زعرور، فطبِّقي الآيشادو بدرجة الأخضر العشبي على كامل عينيك، باستثناء أسفل الحواجب، وادمجيه مع الفسفوري عند مدمع العين، ومن الأفضل أن تكملي بقية الإطلالة بأسلوب ناعم، كاختيار بقية المكياج باللون الزهري؛ حتى يكون مكياجك مرتكزاً على رسمة العينين، ولا تظهري بإطلالة مبالَغ فيها، وإن كنت من ذوات البشرة السمراء كهدى حمدان، فادمجي لعينيك درجة فاتحة وداكنة من الأخضر مع ظلال العينين البنية، واستعيني بالرموش الاصطناعية، ولمظهر بسيط غير متكلف استخدمي البلاشر البني وطلاء الشفتين الفاتح باللون الزهري.

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مكياج العينين اللامع

مكياج العينين اللامع



تعتمد الفتيات الشابات على خيارات الألوان اللامعة في مناسباتهن المميزة، ولأن اليوم الوطني السعودي من أكثر المناسبات العزيزة على قلوب الكثير من النساء؛ نلهمك -عزيزتي- من وحي دلال الدوب مكياجاً أخضر لامعاً مناسباً للشابات، جمعت دلال الدوب في هذه الإطلالة العصرية ظلال العينين الأخضر بدرجة لامعة وداكنة على الجفن مع درجة الأخضر الفاتح في مدمع العين، وأكملت جمال عينيها بالماسكرا، واستخدمت اللون الزهري في البلاشر وطلاء الشفتين.



مكياج أخضر للسهرات

مكياج أخضر للسهرات



يمكنك اختيار المكياج الأخضر في العديد من المناسبات، ولإطلالة تناسب السهرات والمناسبات الضخمة يمكنك اعتماد مكياج سوسن القاضي نموذجاً، التي تجملت بمكياج العينين اللامع بدرجة داكنة من الأخضر في الجفن والمسحوب للخارج، واعتمدت اللون المشمشي الفاتح أسفل الحواجب مع قلم الكحل السائل والماسكرا، ولتكمل جمال إطلالتها فقد وضعت البلاشر وقلم الروج بدرجة مميزة من الزهري، ولإطلالة أخرى أكثر نعومة فقد وضعت درجتين مختلفتين من اللون الأخضر في العينين، وقامت بدمجهما بطريقة احترافية مع الآيشادو البني، وأكملت جمالها بطلاء الشفتين الزهري المزين بلمعة شبابية.

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