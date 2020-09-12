ماسكات كورية طبيعية للبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - عُرفت المرأة الكورية بالاعتناء بجمالها من خلال حفاظها على نقاء بشرتها ونضارتها، ويرجع ذلك لاستخدام بعض المكونات الطبيعية الفعّالة للعناية اليومية التي تجعل بشرتها مثالية كالكريستال، حيث تلجأ دومًا لاستخدام ماء الأرز لغسل بشرة الوجه ضمن روتينها المنتظم، وذلك لتعزيز فوائده الجمالية، إضافة إلى بعض المكونات الفعّالة التي تساعد على علاج مشكلات البشرة الشائعة، وفيما يلي نقدم لكِ -عزيزتي- وصفات طبيعية للاعتناء ببشرتك لكي تبدو نقية ولافتة للأنظار.



ماسك كوري لشدّ الوجه والتخلص من الرءوس السوداء

ماسك كوري لشدّ الوجه والتخلص من الرءوس السوداء



يعد هذا الماسك من الأقنعة المفضّلة لدى الفتيات الكوريّات؛ حيث يعمل على تبيض البشرة وإزالة الرءوس السوداء وحبّ الشباب، بالإضافة إلى شد الوجه بفعالية، ولتطبيق هذا الماسك امزجي بياض بيضة واحدة مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون ونصف ملعقة من العسل جيداً، ثم افردي الماسك على الوجه واتركيه لمدّة 15 دقيقة ثم اغسليه بطريقتك المعتادة، ويمكن تكرار هذا الماسك مرّتين في الأسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة.

تابعي المزيد: ماسك للبشرة من الموز... نتائجه رائعة

Advertisements



ماسك ماء الأرز والشاي لشد الوجه ومكافحة الشيخوخة

ماسك ماء الأرز والشاي لشد الوجه ومكافحة الشيخوخة



يحتوي ماء الأرز والشاي الأخضر على نسبة هائلة من فيتامين c، وهو ما يعمل على تعزيز إنتاج الكولاجين داخل خلايا البشرة، ويساعد هذا الماسك على شد الوجه ومكافحة الشيخوخة، والحفاظ على بشرة مشرقة، ولتطبيقه قومي بغلي الشاي الأخضر لمدة ساعتين ثم اشطفي الأرز الأبيض بالماء النقي وانقعيه في وعاء عميق وأضيفي له الشاي الأخضر، ومن ثمَّ استعمليه مع تنظيف بشرة الوجه باستخدام منظفك المعتاد، ثم جففي البشرة جيدًا باستخدام منشفة قطنية نظيفة.



ماسك طحين الأرز وزيت جوز الهند لبشرة متوهجة ومشرقة

ماسك طحين الأرز وزيت جوز الهند لبشرة متوهجة ومشرقة



إن كنتِ بحاجة لعلاج جفاف الجلد والحصول على بشرة متوهجة ومشرقة بطريقة طبيعية يمكنك استخدام الأرز وجوز الهند في العناية بالبشرة بلا تردد، وذلك بسبب خصائصهم الصحيّة والجماليّة، لذا جربي هذه الوصفة بمزج ملعقة من طحين الأرز وملعقة من زيت جوز الهند وملعقة من عصير الليمون، حتى تحصلي على خليط متماسك، ومن ثمَّ طبقي المزيج على الوجه لمدة 15 دقيقة، وكرري هذا الماسك 3 مرات أو مرتين في الأسبوع للحصول على النتائج المطلوبة بطريقة سريعة.

تابعي المزيد: أفضل الكريمات المضادة للشيخوخة وفقاً للخبراء