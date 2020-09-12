حلول عملية لإزالة طلاء الأظافر إذا لم يتوفر الأسيتون

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - تستخدم النساء الأسيتون لـ إزالة المناكير عن أظافرهن؛ وذلك بسبب تركيبته الكيميائيّة التي تفكك جزيئات المناكير وتضعفها مما يزيله بكلّ سهولة، لكنه في الوقت نفسه يتسم برائحته النفاذة كما أنه يسبب جفاف الأظافر وقد يؤدي لإضعافها، ففي حال لم يتوفر لديك أو كنت تخشين أضراره على بشرتك وأظافرك، نقدم لكِ فيما يلي أفضل طرق إزالة طلاء الأظافر بسهولة دون استعمال الأسيتون.



إزالة طلاء الأظافر بالماء الساخن

إزالة طلاء الأظافر بالماء الساخن



لطريقة سهلة وتُطبق بكل يُسر قومي بغلي قدر مناسب من الماء وضعيه في وعاءٍ واسع حتّى يبرد قليلًا، ثم اغمسي أظافرك في الماء الساخن لدقيقة أو دقيقتين كحدٍّ أقصى، وأخرجيها وقشري الطلاء عن الأظافر باستخدام طرف أداةٍ حادة مثل مبرد الأظافر.

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إزالة طلاء الأظافر بالعطر

إزالة طلاء الأظافر بالعطر



لطريقة سريعة يمكنك إزالة طلاء الأظافر بالعطور، ولكن عليكِ استخدام العطر المركَّز والابتعاد عن استخدام العطر المركب أو المغشوش، وعن الطريقة قومي برش العطر على قطعةٍ صغيرة من القطن حتّى تصبح رطبةً، ثم استخدميها في مسح المناكير عن الأظافر، وننصحك باستخدام قطعة قطن جديدة ونظيفة لكل إظفر.

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إزالة طلاء الأظافر بطلاء أظافر آخر

إزالة طلاء الأظافر بطلاء أظافر آخر



إن كنت تستعملين ألوان مناكير شفافة يمكنك استخدامها لإزالة الطلاء السابق، وكل ما عليكِ فعله هو وضع طبقة لتغطي اللون السابق على الإظفر بأكمله ومسحه بقطنة قبل أن يجف بطريقة سريعة، ثم تكرار هذه الطريقة لعدة مرات حتى تلاحظي اختفاء اللون السابق، ويجب على الطبقة الخارجية أن تكون رطبةً لتتمكني من إزالة الطلاء السابق.



طرق لإزالة طلاء الأظافر بالليمون

طرق لإزالة طلاء الأظافر بالليمون



هناك عدة خلطات تزيل طلاء الأظافر باستخدام الليمون، ومنها جمعنا لكِ طريقتين، الأولى بخلط كمية متساوية من عصير الليمون مع الخل، ومن ثمَّ تطبيق الخليط على الأظافر وفركها به لبضع دقائق باستخدام قطعة من القطن، ثم تنظيف الأيدي بالماء الدافئ، وتكرار الأمر عدة مرات، ويمكن وضع خليط عصير الليمون مع الخل في وعاء مناسب ونقع الأظافر به ثم تنظيفها، وللطريقة الثانية اخلطي كمية متساوية من عصير الليمون مع زيت الزيتون ومن ثمَّ طبقيه على الأظافر وافركيها به لبضع دقائق باستخدام قطعة من القطن، وقومي بتنظيف الأيدي بالماء الدافئ وكرري الأمر لعدة مرات، ويمكن وضع خليط عصير الليمون مع زيت الزيتون في وعاء مناسب ونقع الأظافر به ومن ثمَّ تنظيفها.

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