أفضل الماسكات للعناية بالشعر المصبوغ بعد انتهاء الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - تؤدي الكثير من العوامل القاسية التي يواجهها الشعر المصبوغ خلال الصيف، خصوصاً أشعة الشمس، الى تلفه وتكسره وتغير لونه، فيصبح ذا مظهر باهت وجاف وخال من اللمعان والحيوية. لذلك، ومع اقتراب انتهاء هذا الفصل، نرصد لك أفضل الماسكات الطبيعية للعناية بالشعر المصبوغ بعد الصيف، فلا تترددي في تحضيرها وتطبيقها.



ماسك زيت البابونج

ماسك زيت البابونج



يُعتبر زيت البابونج من أهم الزيوت الطبيعية المفيدة للشعر المصبوغ، لذلك استفيدي من خصائصه في إعادة الحيوية واللمعان الى شعرك المصبوغ بعد الصيف، من خلال تطبيق زيت البابونج على شعرك بالكامل وفروة رأسك، وتركه لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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ماسك الزبادي

جربي ماسك الزبادي



يعد ماسك الزبادي أحد أهم الماسكات الطبيعية للشعر المصبوغ، فهو يعمل على تغذيته وتعزيز جمال مظهره، ويحد من تقصفه وتكسره. لذلك، قومي بين الحين والآخر بتطبيق الزبادي على شعرك، من الجذور وحتى الأطراف، وتركه لمدة ربع ساعة. بعدها، اغسلي شعرك بالشامبو المناسب وشطفيه بالماء الدافئ.

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ماسك زبدة الشيا

ماسك زبدة الشيا



اخلطي كميات متساوية من زبدة الشيا وزبدة الكاكاو وزيت الخروع، وهي مكونات لطالما عُرفت بفوائدها للشعر عموماً، والشعر المصبوغ خصوصاً. وحين تحصلين على خليط متجانس، طبقيه على شعرك. لفي شعرك بمنشفة دافئة واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، اغسلي شعرك بالشامبو المخصص للشعر المصبوغ وشطفيه بالماء الدافئ.



ماسك المايونيز والعسل

ماسك المايونيز والعسل



يمتلك المايونيز قدرة كبيرة على استعادة لمعان الشعر المصبوغ المتضرر بشكل كبير، بينما يعمل العسل على ترطيب الشعر وجعله ناعماً كالحرير. امزجي نصف كوب من كل من المايونيز والعسل الطبيعي، وحين يصبح المزيج متماسكاً، طبقيه على شعرك، من الجذور وحتى الأطراف، من ثم لفي شعرك بغطاء متخصص واتركيه لمدة ساعتين. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.



ماسك الأفوكادو

ماسك الأفوكادو



يساعد الأفوكادو في تعزيز صحة الشعر المصبوغ وجعله ناعماً وذات مظهر جذاب. بالتالي، لا تترددي في استخدام ماسك الأفوكادو للشعر المصبوغ بعد الصيف. يكفي أن تهرسي حبة ناضجة من الأفوكادو، وتضيفي إليها كمية مناسبة من زيت جوز الهند. حركي المكونات جيداً وطبقيها على شعرك واتركيها لمدة ساعة كاملة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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