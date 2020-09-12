نيللي كريم تستعرض موهبتها في الرقص البدوي داخل استوديو "معكم" (فيديو)

لايف ستايل

مقطع فيديو طريف كشف عن موهبة الفنانة نيللي كريم في الرقص، خلال استضافتها في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، برفقة أبطال مسلسل "بـ100 وش".

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وأثناء الحلقة كشف الفنان حسن أبو الروس، عن موهبته في الغناء والطبل، من خلال إحدى الأغنيات البدوية، وتفاعلت معه الفنانة نيللي كريم، التي استعرضت رقصها بالطريقة البدوية داخل الاستديو.

وعرض مسلسل "بـ100 وش"، في موسم دراما رمضان الماضي 2020، وهو من بطولة الفنانة نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.