"رنا" تحول دراجاتها النارية إلى "تاكسي" لنقل النساء في لبنان (فيديو)

علاقات و مجتمع

تستيقظ في السادسة صباحاً وتستعد للخروج إلى العمل، ترتدي ملابسها وتخرج لتعتلي دراجتها النارية، وتضع الخوذة على رأسها وتتفقد كل شيء، حتى تبدأ رحلتها في نقل السيدات من مكان لآخر.

حاولت السيدة رنا كرزي الاختلاف لتقرر الاستفادة من خبرتها بقيادة الدراجة النارية، بعد أن فقدت عملها بسبب الوضع الاقتصادي في لبنان، حتى قررت أن تحول دراجتها إلى وسيلة نقل للسيدات في الأماكن المختلفة.

Advertisements

خدمة المجتمع الأنثوي في بيروت كان هدفها الأساسي وتوفير وسائل تنقل آمنة بالنسبة للمرأة، لذلك روجت لفكرة مشروعها وتحويل دراجتها إلى "تاكسي"، بحسب ما ذكره موقع "سبوتينك".

أشكال مختلفة من التشجيع حصلت عليها "رنا"، من عدد كبير من المقربين منها، بعد اقتراح فكرة المشروع.