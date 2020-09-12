أمير كرارة يبكي في حفل زفاف شقيقته الوحيدة (صورة)

علاقات و مجتمع
وسط العائلة والأصدقاء المقربين احتفل الفنان أمير كرارة، بحفل زفاف شقيقته الوحيدة "نور".
وفي صورة متداولة ظهر خلالها "كرارة" وهو متأثر بزفاف شقيقته، التي مسحت دموعه، حيث تربط الثنائي علاقة وطيدة، فالفنان أمير كرارة، هو شقيقها الأكبر الذي تولى مسئولية رعايتها عقب وفاة والدتها، وهي في عمر العاشرة.
وجاء الزفاف عقب قرابة العام، من خطبة "نور" التي احتفلت بها أيضًا في أجواء عائلية داخل منزلها، وسط حضور العائلة والأصدقاء المقربين.
وكانت آخر أعمال أمير كرارة مسلسل "الأختيار"، في رمضان الماضي 2020، والذي جسد من خلاله سيرة حياة الشهيد أحمد منسي، وشاركه في المسلسل عدد من الفنانين منهم أحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق.
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