ميرهان حسين تخضع لجلسة تصوير وتغلق التعليقات

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خضعت الفنانة ميرهان حسين لأحدث جلسة تصوير، ونشرت بعضها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت "ميرهان" مرتديه فستان أبيض قصير، ومكياج هادئ، وحرصت على إغلاق التعليقات. Advertisements ميرهان حسين تقلد الفنانة فيفي عبده وفي الفترة الأخيرة حرصت ميرهان حسين على تقليد الفنانة فيفي عبده، أكثر من مرة، ربما بات تقليد الراقصة فيفي عبده، موهبة جديدة للفنانة الشابة ميرهان حسين، حيث شاركت متابعيها، بمقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". كانت آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين مسلسل "ختم النمر" من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وبطولة أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت وحنان سليمان.

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