قانوني عن المعلم المتحرش بطالبات رغم إحالته للمعاش: "هيتعاقب تاني"

علاقات و مجتمع

ضحايا جدد سطرن أسمائهن ضمن وقائع التحرش الجنسي، شهدتها مدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنات، التابعة لإدارة شبرا التعليمية، إذ اعتدى معلم، وهو خبير متخصص في الزخرفة والإعلان، على عدد من الطالبات، خلال عامي 2015 و2016.

واليوم جاء قرار المحكمة الإدارية العليا بإحالة المدرس للمعاش، كعقوبة تأديبية على ما فعله في حق الضحايا، ويبقى السؤال هل قرار الإحالة للمعاش هو أقصى ما يمكن أن يعاقب به المعلم على جريمته.

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وحول هذا الأمر علق الدكتور طارق شوقي، الفقيه الدستوري، قائلًا إن هذه العقوبة أتت من المحكمة الإدارية العليا بناءً على ما قدمته النيابة الإدارية، لإخلال المعلم بمقتضيات وواجبات وظيفته، لذلك جاء قرار الإحالة للمعاش أقصى عقوبة للمعلم من قبل المحكمة الإدارية العليا.

وأوضح "شوقي" خلال حديثه لـ"هن"، أن ذلك لم يمنع المحاكمة الجنائية عن المتهم، إذ حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية لذلك، لأن قرار الإحالة للمعاش ليس له شأن بما ارتكبه المعلم من جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، إذ ثبت صحتها.

واستطرد "شوقي" بأن الحكم التأديبي ينطبق على من شغل وظيفة عامة، وتقع عليه المسؤولية التأديبية، وإذا كانت الجريمة جنائية يحاسب عليها أيضًا.

وقضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة بمجازاة المدرس (إ.م.خ) معلم خبير تخصص الزخرفة والإعلان بمدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنات، التابعة لإدارة شبرا التعليمية، بعقوبة الإحالة إلى المعاش لأنه فى غضون عامي 2015 و2016 تحرش بمعظم طالبات المدرسة على نحو ممن وردت شهادتهن داخل المدرسة.