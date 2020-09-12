3 مرشحين للاستخدام بنهاية 2020.. آخر تطورات لقاحات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يواصل العلماء سباقهم لتطوير لقاح لفيروس كورونا لإعادة العالم إلى طبيعته، بعد مرر حوالي 9 أشهر على ظهور كوفيد-19، لأول مرة في ووهان الصينية.

ويلقي "الخليج 365" نظرة على اللقاحات المرشحة لمحاربة كورونا وفقا لـ"MailOnline".

- لقاح أكسفورد

متى سيكون جاهزًا ؟

نهاية 2020 / أوائل 2021.

على الرغم من تعليق التجارب يوم الأربعاء، لا يزال مطوروه واثقين من أن اللقاح قد يكون جاهزًا للاستخدام إما في نهاية هذا العام أو أوائل العام المقبل، يقولون إن التوقف أمر شائع في التجارب، وأن تطويره توقف أيضًا في يوليو بعد اكتشاف أثر جانبي مشتبه به.

كيف يعمل؟

يعمل اللقاح عن طريق تعريض المشاركين لفيروس غدي بارد عادي ضعيف يحتوي على بروتينات من فيروس كورونا سارس-كوف-2 مرتبطة بسطحه.

الفكرة هي أن التعرض يسمح لجهاز المناعة ببناء استجابة مناعية، مما يعني أنهم محميون إذا أصيبوا بالفيروس الحقيقي.

الجرعات

100 مليون جرعة للمملكة المتحدة، كما أمنت الولايات المتحدة 300 مليون جرعة أخرى، إلى جانب العديد من البلدان الأخرى، ومصر 30 مليون جرعة.

كم يكلف ؟

قالت شركة AstraZeneca، التي تطور اللقاح مع جامعة أكسفورد، إنها لن تستفيد من اللقاح، لكنها قد تكسب رسومًا إضافية إذا أصبح فيروس كورونا عدوى مستوطنة مثل الإنفلونزا.

أنفقت الولايات المتحدة 1.2 مليار دولار (930 مليون جنيه إسترليني) لتأمين الجرعات، مما يعني أنها تساوي 4 دولارات (3.10 جنيه إسترليني) لكل جرعة.

-Biontech ، ألمانيا

متى سيكون جاهزًا؟

في نهاية هذا العام، كما يقول الباحثون.

يتم تطوير اللقاح من قبل شركة ألمانية بالشراكة مع شركة الأدوية الأمريكية فايزر، وهي تقوم بتجنيد 30 ألف متطوع للمرحلة الثالثة من التجارب.

كيف يعمل ؟

هذا لقاح الحمض النووي الريبي، نوع لم تتم الموافقة عليه من قبل المنظمين من قبل.

سيشمل حقن جزء من مادة وراثية من فيروس كورونا في المشاركين، سيؤدي ذلك إلى تعريض جهاز المناعة لديهم لنسخة ضعيفة من الفيروس، ويأمل أن يطلق استجابة تحميهم من الفيروس الحقيقي.

الجرعات؟

30 مليون جرعة للمملكة المتحدة، كما طلبت الولايات المتحدة 100 مليون جرعة.

السعر؟

تدفع الولايات المتحدة ملياري دولار (1.5 مليار جنيه إسترليني) مقابل جرعاتها، أو حوالي 20 دولارًا (15 جنيهًا إسترلينيًا) للجرعة.

- موديرنا، الولايات المتحدة

دخل لقاح موديرنا مرحلة التجارب البشرية

متى سيكون جاهزا؟

نهاية هذا العام أو العام المقبل، وقد جند اللقاح 20000 مشارك في المرحلة الثالثة من التجارب، مع عدم ملاحظة أي آثار جانبية محتملة، سيتم إجراء اختبار ثانٍ على المزيد من المرضى الشهر المقبل، هذا يعني أنه قد يكون متاحًا بحلول نهاية عام 2020.

كيف يعمل ؟

هذا لقاح قائم على الحمض النووي الريبي، مشابه للقاح الذي طورته شركة Biontech.

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كم تكلف؟

طلبت الولايات المتحدة 100 مليون جرعة بسعر 1.5 مليار دولار (1.1 مليار جنيه إسترليني)، هذا يعني أن دفعة واحدة تكلف 32 دولارًا (25 جنيهًا إسترلينيًا).

- سانوفي وجلاكسو سميث كلاين، المملكة المتحدة وفرنسا

متى سيكون جاهزًا؟

النصف الأول من عام 2021، دخل اللقاح المرحلة الثانية من التجارب السريرية في سبتمبر، والتي شملت 440 بالغًا، وسيصل إلى المرحلة الثالثة من التجارب في ديسمبر من هذا العام، مما يعني أن تطوير اللقاح قد يستغرق وقتًا أطول.

كيف يعمل؟

يتم حقن المشاركين بترميز الحمض النووي لمضادات فيروس كورونا ومادة كيميائية تجعله أكثر فاعلية، من المأمول أن يؤدي هذا إلى استجابة مناعية.

كم يكلف؟

أمر غير معروف حتى الآن.

- سبوتنيك، روسيا

وفقًا للكرملين، فإن لقاح Sputnik V آمن ، لكن العلماء انتقدوه.

متى يكون جاهزا ؟

بات قريبا جدا.

طور معهد الأبحاث الطبية الروسي ووزارة الدفاع الروسية هذا اللقاح، لكنها واجهت انتقادات خطيرة داخل روسيا وخارجها لأن نتائج التجارب البشرية لم تُنشر بعد، كما أنه لم يتم مسح التجارب البشرية الكبيرة، حيث أطلق الباحثون تجربة واحدة شملت 40 ألف متطوع في 26 أغسطس.

يقول العلماء إن اللقاح تم التعجيل به دون فحوصات مناسبة، ويمكن أن يشكل خطرًا على أولئك الذين يتناولونه، بدأ الكرملين في مناشدة المتطوعين للحصول على اللقاح هذا الأسبوع بعد إنتاج الدفعة الأولى، وفقًا لوكالة تاس للأنباء.

كيف يعمل؟

اللقاح الروسي يعمل عن طريق حمل قطعة من الشفرة الوراثية لفيروس كورونا إلى مشارك عبر فيروس آخر، من المأمول أن ينتج عن ذلك استجابة مناعية.

الجرعات

البلدان التي تسعى لتجربة اللقاح تشمل المكسيك، التي حصلت على 32 مليون جرعة، وكازاخستان، التي من المقرر أن تشتري مليوني جرعة.

كم يكلف؟

سعر اللقاح لم يتم الكشف عنه بعد.

- سينوفاك، الصين

ليس من الواضح متى سيكون لقاح Sinovac متاحًا

متى سيكون جاهزا؟

غير معروف.

دخل اللقاح المرحلة النهائية من التجارب في البرازيل في يوليو، ثم في إندونيسيا في أغسطس.

تظهر النتائج أنه في حين أن الأشخاص الأصغر سنًا ومتوسطي العمر ينتجون الأجسام المضادة، كان لدى كبار السن استجابة مناعية أضعف، تم منح اللقاح موافقة طارئة للاستخدام المحدود في يوليو، كما تشير التقارير، على الرغم من أنه يبدو أنه لا يزال يخضع للاختبار.

تم الإبلاغ سابقًا عن احتلاله المرتبة الثانية بعد لقاح أكسفورد، لكن نتائج الاختبار الكاملة لم تُنشر بعد، إنه واحد من أربعة لقاحات مرشحة قيد التطوير في الصين.

كيف يعمل؟

يتضمن حقن المرضى بنوع معطل من الفيروس، مما يدفع جهاز المناعة لديهم لتطوير استجابة.

كم يكلف؟

الصين لم تنشر هذه المعلومات بعد.