فوائد مذهلة.. هذا ما يحدث عند تناول الجزر يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزر واحد من أهمّ أنواع الثمار النباتية، حيث يقي من الأمراض المختلفة، ويُعزّز من الصّحة البدنية والنفسية، وذلك بفضل تركيبته الطبيعيّة الغنية بالعديد من العناصر الهامة، على رأسها كلّ من الكربوهيدرات، والألياف، والفيتامينات المتعددة، والأملاح القلوية والأحماض الأمينية، والمركبات البروتينية

ووفق ما أورد موقع "البيان" الإماراتية، يُنصح بتناول الجزر بشكل معتدّل يومياً، لضمان تحقيق أقصى فائدة ممكنة منه، حيث تتمثّل أبرز فوائده فيما يأتي:

يقوّي العظام والمفاصل والعضلات، لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين د الذي يحقّق الامتصاص الأفضل لعنصر الكالسيوم في الجسم.

يقوّي بنية الجسم، ويضمن النموّ السليم له، كونه غنياً بالعناصر البروتينية الهامّة.

يضبط مستوى ضغط الدم، وذلك بفضل احتوائه على الأملاح القلوية الهامّة، على رأسها البوتاسيوم.

يُحسّن الحالة المزاجية، ويقيّ من الاكتئاب، وذلك بفضل مذاقه اللذيذ.

يسهّل عمل الجهاز الهضمي، ويمنع الإصابة بمشكلاته المختلفة، بما في ذلك الإمساك، حيث يزيد من ليونة الأمعاء، ويعالج مشاكل المعدّة.

يعدّ من أقوى المضادات الطبيعيّة للأكسدة، ويمنع بالتالي الإصابة بمرض السرطان بأشكاله المختلفة.

فوائد الجزر للعين

يحتوي الجزر على فيتامين أ الذي يساعد على تقوية النظر وتحسين الرؤية، كما أنه يعمل على حماية العين من المياه الزرقاء والوقاية من إعتام عدسة العين وذلك لاحتوائه على مادة البيتا كاروتين الهامة للحفاظ على صحة العين.

فوائد الجزر للقلب

يحتوي الجزر على البيتا كاروتين، والألفا كاروتين، والليوتين وهي مواد مضادة للأكسدة تعمل على التقليل من نسبة الكوليسترول الضار في الدم، كما يحتوي على عنصر البوتاسيوم وبالتالي فالجزر يحسن من صحة القلب والجهاز العصبي ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة القلبية أو الدماغية.

فوائد الجزر للكبد

يساعد الجزر على حماية الكبد وتطهيره من السموم كما أنه يقلل من ترسب العصارة الصفراوية والدهون في الكبد كما يحتوي على فيتامين أ الذي يساعد الجسم على التخلص من السموم بالإضافة إلى احتوائه على نسبة كبيرة من الألياف التي تساعد القولون على التخلص من الفضلات.

فوائد الجزر للوقاية من السرطان

نظراً لاحتواء الجزر على مضادات الأكسدة فإنه يزيد من مناعة الجسم في مقاومة الأمراض ويعمل على الوقاية من بعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون والبروستاتا، كما أنه يحتوي على مادة البولي اسيتيلين التي تمنع نمو الخلايا السرطانية.

فوائد الجزر للفم والأسنان

يساعد الجزر على الحفاظ على صحة الفم والأسنان حيث أنه يحفز إفراز اللعاب الذي يعمل على الموازنة بين حموضة المعدة والبكتيريا في الفم، كما يمنع تسوس الاسنان ويقضي على رائحة الفم الكريهة.

فوائد الجزر للبشرة

يساعد الجزر في الحفاظ على صحة الجلد وحمايته من أشعة الشمس فوق البنفسجية ومنع ظهور البقع وذلك عن طريق شرب عصير الجزر، كما يعمل على منع ظهور حب الشباب والتقليل من ظهور التجاعيد حيث إنه يقوم بتجديد الأنسجة والتخلص من خلايا الجلد الميتة والحصول على بشرة تتمتع بالحيوية والنضارة، ويمكن عمل ماسك من الجزر عن طريق خلط ملعقة من الجزر مع العسل ثم وضعه على البشرة ويترك ليجف ثم يغسل بالماء الدافئ.

فوائد الجزر للشعر

يحفز الجزر نمو الشعر ويقويه ويعالج تقصفه ويمنع تساقطه، كما أنه يحسن الدورة الدموية بالرأس ويجعل الشعر يتمتع بالمظهر الصحي واللامع.

فوائد الجزر للرجيم

يعد الجزر خيار رائع للرجيم، فالجزر منخفض السعرات الحرارية، وغني بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في فقدان الوزن.