بعد تحذير مستشار الرئيس.. ما مخاطر الإصابة بالإنفلونزا و"كورونا" في نفس الوقت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

حذّر الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة، من أنه سيكون هناك خلط بين الأنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا خلال فصل الشتاء المقبل، خصوصا مع فتح المدارس والجامعات.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن هناك ضرورة لاستمرار الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، موضحًا أنه لا يوجد دواء أو مصل مخصص لفيروس كورونا حتى الآن، وما يتم استخدامه من برتوكولات هي أدوية كانت موجودة بالفعل تستخدم لعلاج أمراض أخرى.

وتزداد حالات الإصابة بنزلات البرد والالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة في فصل الخريف، وقد ترافقها الإصابة بفيروس "كورونا" بنفس الوقت ما يؤدي الى فشل عمل بعض الأعضاء في جسم المصاب.

ويمكن أن تتسبب العدوى المتزامنة بهذين المرضين إلى تعطيل عمل بعض الأعضاء، محدثة مشاكل في القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن تكون قاتلة للإنسان، بحسب ما صرح طبيب الأنف والأذن والحنجرة، فلاديمير زايتسيف.

وأكد الطبيب أن الأنفلونزا يمكن أن تتحول إلى التهاب رئوي، كما أن هناك خطر حدوث مشاكل في البلعوم والشعب الهوائية والرئتين، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال زايتسيف إن الإصابة بفيروس "كورونا" هي في معظم الحالات مرض قصبي رئوي، بحسب ما صرح لموقع aif.

وحول كيفية الشفاء ينصح الطبيب بالاهتمام باللياقة البدنية والنوم الجيد، الأمر الذي يسهل عملية العلاج.