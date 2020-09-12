فتاوى المرأة
اشتكت العديد من الزوجات خلال الفترة الأخيرة، من أزواجهن الذين يعتمدون على مرتباتهن ويهربوا من الإنفاق عليهن.
وفي هذا السياق، أرسلت إحدى السيدات سؤالاً لدار الإفتاء المصرية، تضمن الآتي: "شخص مغترب يبعث بجميع دخله إلى أهله في بلده الذي قدم منه، ثم يعيش معتمدًا على دخل زوجته، فهي تدفع أجرة المنزل وتكاليف الطعام والشراب والملبس"، متسائلة: "هل يجوز له ذلك؟".
ومن جانبها، ردت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي الإليكتروني، قائلة: "لا يجوز للشخص أن يتهرب مما أوجبه الله عليه من النفقة على زوجته وأبنائه، ويجعل زوجته تقوم بالنفقة عليه".
كانت هذه تفاصيل خبر الإفتاء توضح حكم الدين في اعتماد الزوج على مرتب زوجته "لا يجوز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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