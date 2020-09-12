الإفتاء توضح حكم الدين في اعتماد الزوج على مرتب زوجته "لا يجوز"

فتاوى المرأة

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اشتكت العديد من الزوجات خلال الفترة الأخيرة، من أزواجهن الذين يعتمدون على مرتباتهن ويهربوا من الإنفاق عليهن.

وفي هذا السياق، أرسلت إحدى السيدات سؤالاً لدار الإفتاء المصرية، تضمن الآتي: "شخص مغترب يبعث بجميع دخله إلى أهله في بلده الذي قدم منه، ثم يعيش معتمدًا على دخل زوجته، فهي تدفع أجرة المنزل وتكاليف الطعام والشراب والملبس"، متسائلة: "هل يجوز له ذلك؟".

ومن جانبها، ردت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي الإليكتروني، قائلة: "لا يجوز للشخص أن يتهرب مما أوجبه الله عليه من النفقة على زوجته وأبنائه، ويجعل زوجته تقوم بالنفقة عليه".