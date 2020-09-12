دراسة: الأشخاص الذين يعانون من البدانة أكثر عرضة للإصابة بكورونا

صحة

أوضحت دراسة حديثة أن البالغين الشباب من سن 18-34 عاما، الذين يعانون البدانة أو السكري أو ارتفاع ضغط الدم، هم أكثر عرضة للاصابة بفيروس كورونا.

Advertisements

ومن الأشخاص الذين توفوا أو احتاجوا لجهاز تنفس اصطناعي كانت نسبتهم 49% فيما هم لا يمثلون سوى 33% من الشعب الأمريكي، بحسب الدراسة التي نشرتها مجلة "جاما إنترنل ميديسين".

غير أن نسبة الأشخاص الذين يعانون بدانة خطرة مع مؤشر كتلة الجسم فوق الـ40 كانت كبيرة جدًا، إذ بلغت 41% من بين المرضى الذين توفوا أو احتاجوا جهاز تنفس.

أما البالغون الشباب الذين يعانون المشكلات الثلاث بدانة مفرطة وارتفاع في ضغط الدم وسكري، فكانوا يواجهون خطر وفاة أو الحاجة لجهاز تنفس اصطناعي يعادل ذلك العائد للبالغين الأصحاء من الفئات العمرية الأكبر 35 عاما إلى 64، بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز".