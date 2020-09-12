الامارات | باحث في شؤون المستقبل: «كورونا» أعادت التفكير في قيمة الزواج

شكرا لقرائتكم خبر عن باحث في شؤون المستقبل: «كورونا» أعادت التفكير في قيمة الزواج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر باحث ألماني في شؤون المستقبل أن أزمة جائحة كورونا أعادت التفكير في قيمة الزواج والعائلة.

وقال هورست أوباشوفسكي (79 عاماً) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «لا يمكن الحديث بعد الآن في زمن كورونا عن تدهور الأسرة كنمط حياة»، مضيفاً أن هناك علامات على انعكاس هذا الاتجاه.

ولفت إلى أن استطلاعات للرأي كانت تظهر انخفاضاً سنوياً منذ عام 2013 في نسبة من يتوقون إلى الزواج الرسمي وإنجاب الأطفال، إذ تراجعت من 75% إلى 63% حتى مطلع عام 2019. وارتفعت النسبة على عكس المتوقع إلى 64% في مارس الماضي.

ووفقاً لأوباشوفسكي، يعيش 18 مليون شخص في ألمانيا بمفردهم، عن قصد أو غير قصد. وفي عام 1991 بلغ عددهم 12 مليوناً فقط. وأشار إلى أنه في أوقات الأزمات يشعر العزّاب بأنهم تركوا وحيدين بين أربعة جدران، مشيراً إلى أن ما يسمى بالتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة عزّز هذا الشعور.

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وأكد أوباشوفسكي أن الحياة الأسرية لا تقدم ثروة من العلاقات فحسب، بل أيضاً المساعدة المتبادلة.

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