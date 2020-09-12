روسيا: لقاح "فيكتور" ضد كورونا بلا آثار جانبية

محمد اسماعيل - القاهرة - أكدت الخدمة الصحفية للهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان في روسيا عدم وجود آثار جانبية لاستخدام لقاح فيروس كورونا، الذي طوره مركز "فيكتور" الروسي أثناء التجارب السريرية، باستثناء بعض الألم في موقع الحقن.

ويقول البيان: "باستثناء وجع طفيف وقصير المدى (1-2 يوم) في موقع الحقن لدى العديد من المتطوعين الذين تم تطعيمهم كجزء من تجربة سريرية للقاح، لم يلاحظ أي آثار جانبية"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأكدت الهيئة في بيانها أن "اللقاح المضاد لفيروس كورونا يتميز بأعلى درجات الأمان بسبب تكنولوجيا إنتاجه".

وأشارت إلى أنه "لا يحتوي على فيروس حي، ويشكل مناعة مضادة للفيروس".

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك ورفاه المواطنين "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، أن مركز الأبحاث الحكومي "فيكتور" سيكمل التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا في 30 سبتمبر/ أيلول.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن أواخر الشهر المنصرم، عن اقتراب ظهور لقاح روسي ثان ضد فيروس "كورونا".

وأعرب بوتين عن ثقته بأن اللقاح الثاني سيكون موثوقًا وفعالًا، قائلاً: "متأكد من أن المتخصصين في معهد فيكتور سيصنعون دواءً رائعًا سيساعد الناس كثيرًا".

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من الفيروس التاجي "كوفيد-19"، طوره مركز جامالي للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ويسمى "سبوتنيك V".