دراسة: ممارسة التمارين الرياضية تساعد على التعلم وتحسن الذاكرة

صحة
أشهر قليلة وتبدأ الدراسة في المدارس والجامعات ويواجه البعض صعوبة التحصيل الدراسي بعد فترة طويلة من الجلوس بالمنزل، وحلل باحثون في جامعة يونشوبينج بالسويد 13 دراسة تناولت تأثيرات التمارين الرياضية على الأشخاص الذين تتراوح اعمارهم بين 18-35 عاماً.
أوضحت الدراسة، أن ممارسة تمارين مثل الجري والمشي وركوب الدراجات الهوائية تساعد على التحصيل الدراسي وتحسن وظائف التعلم والذاكرة لدى البالغين، بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز".
ولاحظ الباحثون أن ممارسة التمارين بين كثافة متوسطة إلى كبيرة، حتى ولو كانت لمدة 120 ثانية فقط، تؤدي إلى تعزيز ذاكرة التعلم والتخطيط وحل المشكلات والتركيز.
وأكدوا أن هناك صلة وثيقة بين التمارين البدنية والقدرة على التعلم، ومع ذلك، شدد الباحثون السويديون على أهمية إجراء مزيد من الأبحاث لتحديد الاستراتيجية المثلى للتمارين.
وتظهر المراجعة المنهجية للدراسات السابقة أن التمارين الرياضية قبل الترميز يؤدي إلى تحسين وظائف التعلم، وعرّف الباحثون الترميز بأنه المرحلة الأولى من عملية تخزين المعلومات في الذاكرة، وهي مرحلة معالجة المعلومات.
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