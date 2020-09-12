"كريمة" يوضح حكم الصلاة بالحذاء: يجوز في هذه الحالة

فتاوى المرأة

"الصلاة بالحذاء" أمر يختلف عليه البعض، بين ما يعتبره أمرًا جائز، وآخر يرى فيه أمرًا يفسد الصلاة، نظرًا لعدم طهارة الحذاء في الغالب.

Advertisements

لكن، مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حسم الأمر بنشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يؤكد أن صلاة المرأة بالحذاء، ما دام طاهرًا أمر جائز.

وهو ما أكده أيضًا الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه يجوز الصلاة بالحذاء مادام طاهرًا، لكن هذا الأمر ينطبق على التواجد خارج المنزل في أماكن لا ينفع فيها خلع الحذاء، مثل التواجد في المصيف أو الحديقة العامة.

وأوضح "كريمة" خلال حديثه لـ"هن"، أن الحديث حول أن الرسول (عليه الصلاة والسلام) وأصحابه، كانوا يصلون في النعال، أمرًا صحيحا، لأن وقتها، كان المسجد من رمال، عكس الوقت الحالي، لذلك لا يعقل فيه الصلاة بالحذاء، حتى لا تنقل القاذروات داخل المسجد.

وتابع أستاذ الفقه المقارن، أن الصلاة بالحذاء في الأماكن التي يتمكن المرء خلالها من خلعه، مثل المنزل أو أماكن العمل أو المسجد، أمر لا يعقل: "يعني هتصلي بالحذاء في البيت ولا المسجد وهتنقل كل عوادم السيارات والقاذروات على السجاد".