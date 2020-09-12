كوافير زوجة حمو بيكا يكشف كواليس اللوك الجديد: "العريس انبهر والمكياج هدية مننا"

لايف ستايل

كشف أحد المسؤولين بصالون، خبيرة التجميل "مي آدم"، يُدعى "محمد"، كواليس اللوك التي ظهرت به "زوزو" زوجة المغني الشعبي حمو بيكا، خلال حفل الزفاف، الذي جاء بتوقيع "مي آدم" خبيرة التجميل.

وقال "محمد" خلال حديثه لـ"هُن": "عروسة حمو متواضعة جدًا، وعملت كل حاجة هنا، فضلت أسبوع في تجهيزات زي الحمام المغربي، وحمام تونسي، وورد، ومن بعدها بدأت جلسات الجاكوزي، وتنضيف بشرة".

وتابع: "بعد ده كله، قررت تغير لون شعرها للون الأرجان، واختارت التسريحة اللي حابة تظهر بيها، وكمان اللوك، بتاع المكياج، والباديكير والاكلريك، اللي كله اتعمل بأيد مي آدم".

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وعن يوم الزفاف، أكد "محمد"، أن لوك المكياج استغرق بين ساعة إلا ربع وحتى ساعة ونصف، حتى ظهرت في النهاية بتلك الإطلالة.

وعن رد فعل المطرب الشعبي، فور رؤيتها، أكد أنه كان في حالة انبهار، قائلًا: "حمو لما شافها كان منبهر جدًا، خصوصا إنهم قصة حب 7 سنين، وقتها باسها على راسها وجبينها من الفرحة".

وعن تكاليف التجهيزات والمكياج، أكد إنه كان هدية للعريس وعروسته.

واحتفل مغني المهرجانات، حمو بيكا أمس، بحفل زفافه على فتاة تُدعى "زوزو"، وأطل العروسين بإطلالتين مختلفتين خلال الحفل.