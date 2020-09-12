طريقة عمل سلطة سويت آند ساور

سلطة سويت آند ساور، من الوجبات الصحية ذات المذاق المميز، التي يفضلها الكثيرون، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها في المنزل.

وفيما يلي، وصفة سهلة وسريعة لتحضير سلطة سويت آند ساور، على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج عبر "سي بي سي سفرة".

مقادير سلطة سويت آند ساور

قرنبيط

سكر بني

شطة

زيت زيتون

ماء

مرقة خضروات

صويا صوص

طحينة

ثوم مفروم

Advertisements

نشا ذرة

خل أرز

طريقة تحضير سلطة سويت آند ساور

- وضع نشا الذرة في طاسة بها زيت على النار.

- إضافة ماء إلى نشا الذرة، ثم القرنبيط.

- في وعاء منفصل يتم خلط نصف كوب مرقة خضروات وصويا صوص وسكر بني.

- إضافة شطة وطحينة وثوم مفروم وخل أرز على الخليط السابق لصناعة صوص قرنبيط سويت آند ساور.

- خلط الصوص مع القرنبيط، وتقديمه ساخنا.