"مريم" تلتحق بمبادرة علاج الإدمان: "شفت ناس قتلت عشان المخدرات"

علاقات و مجتمع

التحقت مريم محمد حسن، بكالوريوس خدمة اجتماعية، منذ عامين، بالعمل التطوعي في مكافحة الإدمان، التابعة لمبادرة "أنت أقوى من المخدرات"، ورغم وجود العديد من الأعمال التطوعية، إلا أنها اختارت مكافحة الإدمان، لشعورها بالرغبة في توعية الفتيات بخطورة الإدمان.

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خبرة كبيرة اكتسبتها الفتاة صاحبة الـ23 عامًا، من العمل التطوعي والتدريب الميداني، "أنا حبيت إني اتطوع في مكافحة الإدمان، خصوصًا إنها ظاهرة منتشرة، وخبرتي في العمل الميداني اكسبتنى خبرة التحدث مع الناس بخطورة الإدمان، وتصحيح المفاهيم المتعلقة بالمخدرات"، حسب حديثها لـ"هُن".

مريم: كان نفسي اساعد البنات على العلاج من الإدمان

كان تخرجها فرصة لها تساعدها على التفرغ للعمل التطوعي، "كان نفسي أساعد الناس على العلاج من المخدرات، ووجود بنات في المبادرة، بيساعد الفتيات إنها تتكلم لو بتشرب أي نوع من المخدرات، ونفسها تتعالج".

صعوبات عدة عاشتها الفتاة العشرينية، وقصص مؤثرة استمعت لها، "من أصعب القصص اللي كنت بسمعها، ناس قتلت علشان توفر ثمن المادة المخدرة".

معسكرات مختلفة انضمت لها، حتى تتعلم كيفية التعامل مع الشخص المدمن بأنواع المخدرات المختلفة، تشجيع مستمر من والديها وجدته "مريم" للانضمام بمبادرة "أنت أقوى من المخدرات"، "أهلي معترضوش أني أنزل اشتغل في مبادرة لعلاج الإدمان".