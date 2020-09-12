كتب: هن - 03:20 ص | السبت 12 سبتمبر 2020

حضري صوص الفلفل الحار، لتقديمه مع الوجبات والسندوتشات السريعة، في المنزل، بطريقة الشيف وسام مسعود، مقدم برنامج "مطبخ 101" المُذاع على فضائية "CBC". المكونات: كيلو فلفل حار ½ كيلو فلفل احمر حلو 1/3 كوب عين جمل ¼ كوب زيت زيتون فصين ثوم مهروس Advertisements كوب بقسماط ملعقتين دبس رمان ملعقة صغيرة كمون ملح - فلفل رشة شطة طريقة عمل الصوص الحار أشوي الفلفل الأحمر الحلو في البداية، ثم افرميهه مع الكمون والشطة والثوم والبقسماط ضيفي الفلفل الحار وعين الجمل للخليط، واستمري في الخلط في النهاية ضيفي زيت الزيتون ودبس الرمان والملح والفلفل، واستمري في الخلط حتى تتجانس المكونات، وتصبح جاهزة للطعام.

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