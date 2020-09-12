إلهام شاهين تنشر صور خطوبة شقيقها.. ومتابعة: العروسة شبه ميرنا المهندس

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بجلسة تصوير من حفل خطوبة شقيقها أمير شاهين ومنة جاب الله، مساء أمس، في حفل عائلي ضم الأسرتين، وعددا من نجوم الفن.

وظهرت العروس بفستان "بينك"، تميز بأنه بدون أكمام وطويل، مع تسريحة شعر إنسيابية ومكياج بسيط، فيما أطل أمير بملابس "كاجوال"، تتضمن بنطلون بيج واسع، وقميص أبيض خالِ من النقوش.

وعلقت الفنانة على جلسة تصوير الخطوبة، قائلة: "مبروك يا حبيبي.. أمير شاهين".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقارب الـ4 آلاف تسجيل إعجاب، وآلاف التعليقات، أبرزها: "العروسة شبه ميرنا المهندس"، و"فرحت من قلبي علشانكم"، و"العروسة شبهك وشبه أخوكي وشبه ميرنا الله يرحمها".

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يذكر أن أمير شاهين، جمعته قصة حب كبيرة بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس، وكشف الفنان من قبل خلال استضافته في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية CBC، عن أسرار علاقة الحب التي جمعته بالراحلة، مؤكدا أنه كان على وشك أن يعلن خطوبته عليها، لكن القدر لم يمهلها.

وأضاف أمير، أن ميرنا هي حب حياته، معبرا عن حزنه الشديد لرحيلها، وذكر أنه حاول الارتباط مرة أخرى لكنه فشل، بسبب اعتزازه رغم محاولات شقيقته إلهام: "بتزن عليا كل يوم وماشية بتجوزني".

وأكد أن "المهندس" بدأت رحلة مرضها منذ أن كانت في الرابعة عشر من عمرها، حتى رحلت قبل 3 سنوات، وكانت لا تزال في سن الثلاثينيات من عمرها.