حكم معرفة الزوجة "باسورد" زوجها بعد رفع دعوى خلع بسببه

فتاوى المرأة

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لجأت زوجة إلى الخلع، بعد رفض زوجها إعطائها "باسورد" الخاص بحسابه عبر "فيس بوك"، وهو ما زاد شعورها بالخيانة، فهل يحق للزوجة التجسس على خصوصيات زوجها لتتأكد من عدم الخيانة؟

وفي ذلك أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه "تجسس الزوجة على موبايل الزوج حرام شرعًا، ليس من حق الزوج أو الزوجة، أن يطلع أحدهما على هاتف الآخر، ويجوز لكل منهما، أن يحفظ خصوصياته بكلمة سر، ولا يجوز لأحدهما أن يتجسس على الآخر".

وأكملت الإفتاء مستشهدة على صحة قولها، بقول الله تعالي "وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا"، ونهى النبي عن التجسس، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال "إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا كونوا عباد الله إخوانا"، ومن النهي الثابت في القرآن الكريم والسنة المتطهرة عن التجسس يعلم أن التجسس حرام شرعا.