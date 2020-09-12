علاقات و مجتمع

تمكنت التونسية نادية الكنزالي، من اقتحام مهنة قاصرة على الرجال، وكسر القاعدة التقليدية، لتصبح أول مهندسة صيانة طائرات في تونس، بحثا عن التفرد والاختلاف.

معلومات عن نادية الكنزالي أول مهندسة صيانة طائرات في تونس

تبلغ من العمر 53 عامًا.

المرأة التونسية الوحيدة التي تمكنت من الالتحاق بهذه المهنة.

حصلت على شهادة البكالوريوس، والتحقت بالمدارس التحضيرية بفرنسا.

Advertisements

اجتازت امتحان العبور من المدرسة الوطنية للطيران المدني الفرنسي، بحسب موقع "سبوتينك".

انتقلت إلى تولوز، وحصلت على دبلوم الهندسة في تقنيات الطيران.

خيّرت الكنزالي بعد 6 سنوات، من العمل في مجال الصيانة الانتقال إلى تخصص جديد، وهو "دراسة صلوحية الطائرات"، والتحقت بالعمل مع كبرى الشركات الفرنسية العالمية، وكانت مهمتها دراسة الطائرة تقنيا، وتقييم مدى مطابقتها للقانون العالمي.

عينت عام 2010، من قبل المنظمة العالمية للطيران المدني التابعة للأمم المتحدة كمهندسة أولى ومديرة مشروع في دول الخليج.

أنشأت عام 2018، شركتها الخاصة في مجال هندسة الطائرات.