الامارات | «سواروفسكي».. 125 عاماً من الذهب والفضة

شكرا لقرائتكم خبر عن «سواروفسكي».. 125 عاماً من الذهب والفضة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت علامة سواروفسكي بمرور 125 عاماً من حرفية الصنع الرائعة بتقديم مجموعتها لخريف 2020.

وتُضفي سواروفسكي لمسة متلألئة وراقية على صيحة المجوهرات الحلزونية المواكبة للموضة. وتلتف الخطوط المنحنية المزدانة بتألق سواروفسكي الراقي حول الأصابع والمعاصم والرقاب، ما يضفي لمسة أنيقة وحيوية على الملابس اليومية. وتأتي تشكيلة الذكرى السنوية رقم 125 لتقدم تجسيداً مناسباً لجميع الأوقات للأسلوب الفريد باللون الأزرق المميز من سواروفسكي.

ويفوح سوار Tahlia، الذي يجمع بين الأسلوب والخبرة، بمجموعة من الألوان النابضة بالحياة، حيث يأتي بألوان حيوية من الذهب المطلي والذهب الوردي والفضة المصقولة، ويزخر بأوجه مُرصَّعة بكريستالات سواروفسكي المتلألئة، تتصدر المشهد بفضل أسلوب التقطيع المستدير الترصيع الأنيق للإطار. تعكس الدرجات اللونية المتلألئة لكريستالات سواروفسكي الضوء بشكل جميل وتضفي جاذبية نضرة ومناسبة لجميع الأوقات، ومن بينها لون Vintage Rose الوردي ولون Aquamarine الأزرق واللون الذهبي.

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وتواصل سواروفسكي إلهام عالم الموضة منذ عام 1895. وتضفي علامة سواروفسكي لمستها المميزة في كل موسم على أحدث الصيحات، وبالنسبة إلى الخريف فإنها تولي اهتماماً لصيحة السلسلة الحلقية. يفوح كل من زينات كريستالات سواروفسكي الشفافة المتلألئة والمُرصَّعة بأسلوب Pavé، وحلقات السلسلة الجريئة لعقد Time المحيط بالرقبة بالكامل بإطلالة جريئة متميزة. ونظراً لأن الجرأة تتمحور حول التعبير عن تفردكِ، فإن الأقراط البيضاوية تتميز بعناصر قابلة للفك، حتى يمكنكِ التألق بأسلوبكِ.

كما يجسد عقد The Elements العناصر الأربعة المتمثلة في الأرض والنار والهواء والماء في تصميمات مفعمة بالأنوثة وسهلة الارتداء. وتشتهر سواروفسكي بالجودة فائقة الدقة للعمل الذي يؤديه فنانوها، وتتميز تلك التصميمات بأسلوب Pointiage® المميز للعلامة التجارية؛ وهو أسلوب للترصيع اليدوي يحقق التدرج اللوني الأخاذ وتألق سواروفسكي المتميز. يتميز العقد متعدد الاستخدامات بزينات قابلة للفصل يمكن ارتداؤها بطرق متعددة، في حين يتألق خاتم الكوكتيل في تدرج مفعم بالحيوية لألوان كريستال سواروفسكي.

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