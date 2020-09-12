الامارات | «خيالي» للعطور: عبوة جديدة للاستخدام أثناء التنقل

شكرا لقرائتكم خبر عن «خيالي» للعطور: عبوة جديدة للاستخدام أثناء التنقل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت علامة «خيالي» للعطور عبوة عطر جديدة للاستخدام أثناء التنقل. وتتميزالعبوة الجديدة برأس متحرك مبتكر لاستحضار عالم من الخيال والذكريات في كل الأوقات، ولتوفير مزيد من الحرية والسهولة في استخدام العطر أثناء التنقل طيلة اليوم. وقالت منى قطان، مؤسسة علامة خيالي للعطور: «لطالما شكلت علامة خيالي خياراً مثالياً لإضافة لمسة وتجربة شخصية. لذلك اخترنا أنا وأختي هدى عطرينا الأكثر جاذبية وشعبية ضمن المجموعة لنقدمهما بعبوة زجاجية جديدة بحجم صغير ورأس متحرك، لتتيح وضع العطر بسهولة وحرية أثناء التنقل دون الحاجة إلى اصطحاب عبوة كاملة الحجم. ونسعى من خلال هذه العبوة إلى تمكين المرأة من استكشاف التوليفات الفنية للروائح الفاخرة، وتوفير الراحة لها أثناء تنقلها في كل المناسبات والأوقات».

وتجسد مجموعة خيالي مفهوماً استثنائياً في عالم العطور الفاخرة، وتعكس رؤية إبداعية خاصة لخبيرة التجميل منى قطان، بتوليفاتها الفنية المستوحاة من التراث العريق لمنطقة الشرق الأوسط. وبما أن رؤية منى حول العطور تتميز بمفهوم مبتكر، فقد أطلقت العلامة عبوة جديدة للاستخدام أثناء التنقل. وتمتاز العبوة الجديدة برأس متحرك وتضم اثنين من عطور منى المفضلة من مجموعة خيالي، وهما مسك | 12 وفانيلا | 28. وتأتي بعبوة متعددة الاستخدامات ومثالية لحقيبة اليد بحجم لا يتجاوز 2 × 5 مل.

وتضم العبوة ذات الرأس المتحرك من جهة عطر فانيلا | 28، الذي يتألق بعبير جورماند، وتبرز فيه نفحات شرقية تضمّ المسك والعنبر والباتشولي، في حين تضم من الجهة الأخرى عطر مسك | 12، الذي يتميز بمزيج رائع من نفحات زهرة اللوتس والفريزيا وخلاصة الياسمين. ويؤدي تطبيق العطرين معاً إلى نشر عبير فواح فاخر ينشر البهجة والغموض.

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