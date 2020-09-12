الامارات | سحب مخطوطة مكسيكية من مزاد بعد شكوى سرقة

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شكرا لقرائتكم خبر عن سحب مخطوطة مكسيكية من مزاد بعد شكوى سرقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سُحبت مخطوطة يرجع تاريخها إلى عام 1521، مرتبطة بالفاتح الإسباني هيرنان كورتيس، من مزاد في نيويورك، بعد أن أبلغ عن سرقتها من الأرشيف الوطني للمكسيك.
وقالت كبيرة مسؤولي التسويق في دور سوان للمزادات، ألكساندرا نيلسون، إن «المخطوطة سحبت ولن يتم بيعها. ونتطلع إلى التعاون الكامل مع تحقيق في هذه المسألة».
وتعبّر المخطوطة، التي كان من المقرر عرضها في مزاد علني في 24 سبتمبر الجاري، عن طلب إلى كورتيس يتعلق بطلب تقدم به المفتش العام للملك الإسباني.
وأبلغ باحث درس الوثيقة في الأرشيف الوطني في المكسيك في عام 2010 المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ في البلاد بالمزاد. وتم إبلاغ مكتب المدعى العام بالسرقة المفترضة.
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