كواليس زواج كارلا حداد الثاني بعد 3 أشهر من طلاقها: الفستان استغرق 200 ساعة

علاقات و مجتمع

حفل زفاف مفاجئ، جمع الإعلامية اللبنانية كارلا حداد بحبيبها الذي أخفت هويته، بعد 3 أشهر من إعلان طلاقها من المذيع طوني أبو جودة، كاشفة كواليس تحضيرات تلك الزيجة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تحضيرات فستان الزفاف

200 ساعة هى المدة التي استغرقتها مصممة الأزياء ماريان بشارة، لتنفيذ تصميم مناسب ومثالي مليء بـ"كرانيش" و"دانتيلا" لـ"كارلا"، حسبما ذكرت الإعلامية عبر "إنستجرام".

مكياج العروس

العروس أطلت بمكياج "ترابي" بسيط، معتمدة على "كونتيور" لإبراز ملامح وجهها، بالإضافة إلى هايلاتر بني اللون، بأنامل خبيرة التجميل مايا يمين.

جلسة التصوير بـ"الأبيض وأسود" والألوان

تولى ذبيان سعد مهمة تصوير العروسين، والذي حرص على نشر جلسة تصوير بـ"الأبيض والأسود"، وآخرى بالألوان، مظهرا لحظات رومانسية بين العروسين، فضلا عن كشف كواليس من حفل الزفاف، مثل الطاولات ذات الكراسي المطلية باللون الذهبي والمزينة بالشموع.

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علق المصور على حفل الزفاف، قائلا: "يا حروف الذهب عن فرحتي لها خبّريها، فكلمة مبارك لا تكفي، وكل المعاني لا تعبر عن سعادتي بزواجكِ يا غالية فلكِ ترقّ أحلى، وأجمل الكلمات، وندعوا أصدق الدعوات، ولكِ يهتف الفؤاد زواج مبارك وبالرفاه والبنين".

طلاق كارلا حداد

أعلن "حداد" نبأ طلاقها عبر "إنستجرام" منذ 3 أشهر، قائلة: "على الرغم من انفصالي وطلاقي عن طوني أبو جودة يلي حصل بإتفاق حضاري بتبقى خصوصية العيلة مقدسة وبتبقى ليا الأساس"، متابعة في منشور آخر: "لاتزعلوا إحنا مبسوطين".

وأشارت الإعلامية، إلى أن الانفصال وقع قبل 8 أشهر من إعلان الطلاق، تحديدا في أكتوبر 2019، بعد زواج استمر 15 سنة، أثمر عن إنجاب ابنتهما "ليا".