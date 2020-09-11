لايف ستايل
شاركت الفنانة هبة مجدي، متابعيها بصور جديدة لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت في الصور، مرتدية فستان أصفر بمكياج هادىء، وجاء تعليق السيناريست إنجي علاء: "قمر"، ومن ضمن تعليقات متابعيها: ملكة الاحتشام والأناقة، ملكة، شكلك جميل أوي".
وكانت هبة مجدي، احتفلت بعيد زواجها، بنشرها عدة صور تجمعها بزوجها محمد محسن، مُعلقة: "على الحلوة والمرة العمر كله يا رب احفظنا.. عيد زواجنا".
وتألقت هبة مجدي، في سباق دراما رمضان الماضي، بدورها في مسلسل فرصة تانية للمخرج مرقس عادل، بطولة ياسمين صبري، ودياب، وآيتن عامر، وأحمد مجدي، معالجة تليفزيونية محمد سيد بشير، سيناريو وحوار محمد جمال هاشم.
كانت هذه تفاصيل خبر هبة مجدي تخضع لجلسة تصوير.. متابعيها: ملكه الاحتشام والأناقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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