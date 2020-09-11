الملاك النائم عن تكريمها في "علاء الدين": "مفاجأة حلوة وبرحمة ربنا نسيت الحادثة"

علاقات و مجتمع

فريدة هشام أمجد، أو "الملاك النائم"، الفتاة التي تصدرت قصتها مع نهاية العام الماضي، بعد تعرضها لحادث سير أدخلها في غيبوبة قرابة شهرين، لتعيد للحياة من جديد أمس، بعد أن كرمها الفنان أحمد عز، برفقة أسرتها أثناء عرض مسرحيته "علاء الدين".

"بشكر كل الناس اللي دعتلي وأنا في الغيبوبة.. والتكريم كانت مفاجأة تحفة، اتبسطت بيها جدا".. بهذه الكلمات عبرت "فريدة" عن فرحتها بتكريمها في مسرحية "علاء الدين"، كما أن التكريم جاء بشكل مفاجئ: "مكنتش عارفة إني هتكرم".

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قصة "فريدة" تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، مع نهاية العام الماضي، لتحصل على لقب "الملاك النائم": "لما فوقت من الغيبوبة.. شفت كل الدعم فرحت جدا وبشكرهم كلهم".

رحمة ربانية تجسدت في نسيان "فريدة" لكل ما حدث معها في الليلة الأليمة: "رحمة ربنا إني نسيت الحادثة بتفاصيلها.. وكمان نسيت أحداث شهر قبلها.. لكن الحمد لله أنا أحسن بكتير وبكمل دراستي".