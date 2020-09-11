والدة الملاك النائم عن تفاصيل 40 يوم غيبوبة: "معجزة ربانية"

علاقات و مجتمع

جلست قبالة ابنتها الراقدة في الغرفة الباردة على سرير موصل بالأجهزة الكهربائية يمدها بالحياة، بينما بقت هي بالخارج لم يكف فمها عن التوسل لله، أن يعيد ابنتها للحياة مرة أخرى، فهي "الملاك النائم"، كما لقبها رواد السوشيال ميديا.

أربعون يوما ظلت شيرين فاروق تنتظر المعجزة الربانية، التي تحققت بإيقاظ "فريدة"، وعقب قرابة العام، أعاد الفنان أحمد عز، قصة الملاك النائم، من جديد، بتكريم أسرة "فريدة" أثناء عرض مسرحيته "علاء الدين".

لافتة إنسانية قدمها الفنان أحمد عز والمخرج مجدي الهواري، أمس، عقب عرض مسرحية "علاء الدين"، إذ استدعى أسرة فريدة هشام أمجد، على خشبة المسرح، لتكريمهم وتذكير الجمهور بالحادث الذي تعرضت له الفتاة ابنة الـ19 عاما.

روت شيرين فاروق، والدة "الملاك النائم" كواليس التكريم الذي كان بمثابة المفاجأة السارة، إذ جاء حضور مسرحية "علاء الدين"، بدعوة شخصية من مخرج العمل مجدي الهواري، الذي جمعهما زمالة المعهد الواحد: "أنا وزوجي كنا زمايل مع مجدي في معهد إدارة الأعمال.. وساعة حادثة فريدة وانتشارها على فيس بوك، كلم هشام زوجي، وبقى يطمن على أخبار فريدة.. لغاية يوم عرض المسرحية كلمنا وقالنا تعالوا احضروا".

طيلة عرض مسرحية "علاء الدين"، جلست أسرة فريدة في انتباه تام، حتى انتهاء العرض لتفاجئ "فريدة"، بحديث المخرج مجدي الهواري عنها: "مكناش نعرف التكريم واتفاجئنا.. فجأة لقيناهم بيدعونا على المسرح، واتصورنا مع بعض، وكانت لافتة لطيفة وذوق جدا".

قصة فريدة هشام أمجد، والمعروفة بالملاك النائم، كانت الأكثر تداولا على "السوشيال ميديا"، مصحوبة بدعوات الكثيرين لإعادة "فريدة" للحياة، بعد تعرضها لحادث اصطدام سيارة، أدخلها الغيبوبة: "عربية خبطتها.. وحصلها ارتشاح في المخ.. ودا أثر على الرئة ودخلت في غيبوبة تامة".

حادث هو الأصعب في حياة "شيرين"، فابنتها راقدة لا حول ولا قوة لها، لكن يقين بالله كان يملأ قلبها، بأن النهاية لم تكن هكذا: "كان عندي يقين رهيب بربنا.. مكنتش بعمل حاجة غير أني بطلع أصلي وأرجع أقعد قدامها وابصلها".

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سكينة الأم ويقينها بالله، حالة وصفتها في كلمات عبر حسابها على "فيس بوك"، عبرت عن ضرورة الثناء لله في أي وقت وحال: "كان أكبر درس ليا اتعلمته إني أفضل أحمد ربنا على كل حاجة.. وأنا اتبسطت لما الناس وصلها المعنى دا".

دعم غير مسبوق رأته "شيرين" عبر "فيس بوك"، من دعوات الكثيرون لابنتها، ومحاولة أمهات تعرضن للموقف الأليم ذاته في التواصل معها: "نفسي أقول لكل واحد كلمني وجالي شكرا ليهم.. مقدرش أنسى وقوفتهم ودعمهم".

أربعون يوما كانت مدة الغيبوبة، التي ظلت راقدة فيها "فريدة"، حتى بدأت تستيقظ شيئا فشيء: "هي أول 20 يوم كانت مفيش أي إشارة.. والـ20 يوم التانيين، كان يدوب خط أبيض في عينها بس"، مرت الأيام واليقين بداخل "شيرين" ازداد، حتى تحققت المعجزة واستيقظت "فريدة".

مازالت تتذكر الأم الكلمات الأولى التي تحدثت بها "فريدة" عقب إيقاظها: "عاوزة أروح.. دي أول كلمة قالتلها أول ما فاقت.. اتنطرت من الكرسي لما بابها قالي فريدة بتتكلم وفضلت أبوسها.. عمري ما أنسى الإحساس دا".

"أرمي نفسك في حضن ربنا.. هو هيتصرف" بكلمات حملت اليقين، اختتمت "شيرين" حديثها، عن قصة ابنتها "الملاك النائم" بعدما اتجهت معها لمراكز التأهيل: "هي دلوقتي طبعا بقت أحسن ومعندهاش مشكلة في حاجة.. رحمة ربنا فوق أي حاجة".