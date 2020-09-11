للأمهات.. تعرفي على كيفية العناية بمنطقة الحبل السري لطفلك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يجب على الأم العناية بنظافة "سُرة المولود" حتى تسقط من تلقاء نفسها بعد جفافها، لذا يجب معرفة المعلومات الكافية حولها، وهو ما يوضحه الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة لـ"الخليج 365".

1- يجب على الأم بعد الولادة مباشرة تطهير منطقة السرة والجزء المتبقي من الحبل السري بالكحول الأبيض أو المطهرات من 3-4 مرات يوميا.

2- من الأخطاء التي ترتكبها الأمهات بعد التطهير، هو وضع رباط أو أحزمة على منطقة السرة، ولكن من الأفضل تركها مكشوفة حتى تجف سريعا.

3- التأكد بعد ولادة الطفل من عدم وجود نزيف حول منطقة الحبل السري.

4- تجنب التعامل بعنف مع الجزء المتبقي من الحبل السري أثناء تغيير ملابس الطفل.

5- إذا ظهر على الجزء المتبقي من الحبل السري إفرازات أو تغيير في الرائحة، يجب التواصل مع الطبيب المتخصص فورا لتلقي العلاج المناسب، وقد يكون سبب ذلك التهاب نتيجة العدوى، ويتم استخدام المضاد الحيوي الموضعي أو مطهر البيتادين.

6- إذا ظهر على الجزء المتبقي دم، يجب التأكد من أن مشبك الحبل السري مربوط جيدا، ويمكن استخدام البيتادين لوقف هذا النزيف.

7- في فصل الصيف يقع الحبل السري بعد نحو أسبوع إلى عشرة أيام، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، على عكس الشتاء يقع الحبل السري بعد 10 أيام إلى أسبوعين.

8- يجب على الأم معرفة المدة المحددة لسقوط الحبل السري، وهي من اسبوع إلى 45 يوما، نظرا لأن أحيانا تتميز أنسجة الحبل السري بأنها سميكة.

9- من الضروري على الأم ملاحظة أي تغييرات تحدث على الحبل السري لدى طفلها، لإبلاغ الطبيب فورا.

10- من الأمور التي تساعد على سقوط الحبل السري في معاده المحدد، هو التغذية الجيدة عن طريق الرضاعة الطبيعية، أما إذا كان لبن ثدي الأم غير كافِ ففي هذه الحالة يمكن اللجوء إلى اللبن الصناعي.

11- بعد سقوط الحبل السري يظل جزءًا من الأنسجة في السرة، ينبعث منه إفرازات مائية أو مخاطية، وتعتبر طبيعية من بطانة الحبل السري وليس صديد، وتظل فترة من الوقت ثم بعد ذلك تجف.

12- يجب تجنب رفع حفاضات الأطفال فوق الحبل السري، لأن ذلك يؤدي إلى التلوث والعدوى في هذه المنطقة.