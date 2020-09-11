7 أنواع من الأطعمة احرص على تناولها دائما.. لتتمتع بصحة جيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هناك بعض الأطعمة الصحية التي يجب تناولها يوميا، حيث إنها توفر للجسم جميع احتياجاته من العناصر الغذائية اللازمة للتمتع بصحة جيدة، حسب ما جاء في موقع "eatthis".

1- السبانخ:

مصدر غني للأوميجا 3 وحمض الفوليك، ما يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وهشاشة العظام، بالإضافة إلى أن حمض الفوليك يزيد أيضا من تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية للرجال، ما يساعد على الحماية من المشكلات الجنسية المرتبطة بالعمر، والسبانخ أيضا مليئة باللوتين، وهو مركب يحارب التنكس البقعي.

2- الطماطم:

مليئة بالمزيد من الليكوبين المضاد للأكسدة، وتشير الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالليكوبين، ما يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان المثانة والرئة والبروستاتا والجلد والمعدة، وكذلك يقلل من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي.

3- الجزر:

يحتوي على الكاروتينات وهي مركبات تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان، فضلا عن أن الجزر يساعد في تقليل مخاطر وشدة الحالات الالتهابية مثل الربو والتهاب المفاصل الروماتويدي.

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4- التوت:

يحتوي التوت على مضادات الأكسدة، كما أنه يساعد في الوقاية من الإصابة بالسرطان والسكري وتغيرات الذاكرة المرتبطة بالعمر، بالإضافة إلى أن التوت غني بالألياف والفيتامينات A و C، ما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

5- الفاصوليا السوداء:

تحتوي الفاصوليا السوداء على الأنثوسيانين، وهي مركبات مضادة للأكسدة ثبت أنها تحسن وظائف المخ وتعزز قوة العقل، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية وخالية من الدهون المشبعة.

6- عين الجمل:

غني بأوميجا 3 الصحية للقلب، بالإضافة إلى احتوائه على مادة البوليفينول المضادة للالتهابات والبروتين اللازم لبناء العضلات.

7- الشوفان:

مليئ بالألياف القابلة للذوبان، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، فضلا عن الكربوهيدرات، ما يساعد على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة.