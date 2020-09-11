علامات احذر تجاهلها.. تشير إلى الإصابة بسرطان الحلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

سرطان الحلق من أنواع السرطانات التي تتطور داخل حلق الشخص، وهناك العديد من العلامات التي تشير إلى الإصابة به والتي لا يجب تجاهلها، نذكرها لكم وفق ما ذكر موقع "medicalnewstoday".

1- التهاب الحلق المزمن: أحد أكثر الأعراض شيوعا.

٢- صعوبة في البلع: قد يعاني بعض الأشخاص من إحساس حارق أو ألم في الحلق عند البلع، وقد يشعرون أيضا بأن الطعام عالق في الحلق.

٣- التغييرات الصوتية: قد يصبح صوت الشخص أكثر هدوءا أو صوتا أجش، وربما يصتب الأشخاص أيضا بتداخل في الكلام أو يجدون صعوبة في نطق كلمات معينة.

4- كتلة على الرقبة: يمكن أن يشير هذا إلى تورم العقدة الليمفاوية، ويعد التورم في واحدة أو أكثر من العقد الليمفاوية علامة شائعة لسرطان الحلق وسرطانات أخرى في الرأس والرقبة.

5- فقدان الوزن: قد يكون هذا مرتبطا بصعوبة بلع الطعام، ما يجعل خسارة الوزن تتم بسرعة أكبر.

6- مشاكل في فتح الفم: ربما يواجه المصاب بهذا النوع من السرطان مشاكل في فتح فمه ومضغ الطعام.