ضعي الملح على الشامبو.. 4 فوائد لا تتوقعينها تعود على شعرك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– نور إبراهيم:

لم تقتصر استخدامات الملح على وضعه في الطعام فقط، ولكن له استخدامات أخرى مفيدة للإنسان.

للملح فوائد كثيرة للشعر، إذ يمكنكِ إضافته إلى الشامبو وستحصلين على نتائج مرضية، بحسب ما نشرها موقع "ديلي ميل" البريطاني.

1- القضاء على قشرة الرأس:

قشرة الشعر من أصعب المشاكل التي تواجه الفتيات، وتحتاج إلى وقت طويل لعلاجها، والتي تنتج عن تراكم خلايا الجلد الميتة على فروة الرأس، فتتحول بعدها إلى قشور، إضافة إلى النمو الفطري الناتج عن الرطوبة.

وإضافة الملح إلى الشامبو، يساعد على امتصاص الزيوت الزائدة من فروة الرأس، لكنه يعزز أيضا إزالة القشرة بسهولة أثناء غسله.

رشي كمية متوسطة من الملح على فروة رأسك ودلكيها برفق، ثم اغسليه وستنبهرين من النتائج.

2- تكثيف الشعر:

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استخدام المنتجات والأمصال الكيمياوية يجعل شعرك يفقد لمعانه ويدع فروة الرأس جافة تمامًا.

واستخدام الملح مع الشامبو يساعد على تقشير فروة الرأس ويصلح شعرك في وقت قصير، ويعزز من سماكة الشعر.

وللحصول على نتائج مرضية في وقت قصير دلكي شعرك بالملح، ثم اتركيه يستريح لبعض الوقت، وبعدها اغسلي شعرك بالماء البارد، فستحصلين على شعر سميك ولامع.

3- يعزز نمو الشعر:

يمكنكِ استخدام الملح لتعزيز نمو الشعر وعدم تساقطه؛ فالملح هو المكون الطبيعي والأرخص على الإطلاق، الذي يحافظ على نمو الشعر ولمعانه، ويفتح المسام المسدودة في فروة الرأس، ما يسمح للنمو بشكل صحيح.

دلكي شعرك بمزيج من الزيت والملح عدة مرات في الأسبوع، وسينمو الشعر بشكل أسرع من ذي قبل.

4- القضاء على مشكلة الشعر الدهني:

هناك أنواع من فروة الرأس تفرز الزيت كميات مفرطة، ويصبح مظهر الشعر دهنيًا ما يسبب الإحراج لصاحبته، فيمكنكِ استخدام الملح في تدليك الفروة؛ لأنه ينظم إفرازات الغدد الدهنية.