خيارات شبابية أنيقة من كيناز حكيم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - كيناز حكيم، عارضة أزياء تهتمُّ بإطلالاتها المناسبة للشابات، وتنشر الكثير من الخيارات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيّما إنستجرام، حيث يتابعها فيه أكثر من 680 ألف شخص، ولتنوُّع أسلوبها في الملابس واختيار أزيائها بأناقة عالية وتنسيقها بدقة، استوحينا لكِ -عزيزتي- أحدث إطلالاتها، فإليكِ التفاصيل.



تنسيقات الجينز لمظهر عملي يناسب الشابات

تنسيقات الجينز بأسلوب كيناز حكيم



تفضّل الفتيات خيارات بنطلونات الجينز في معظم إطلالاتهن، وذلك لما يوفِّره من أناقة وراحة يتناسبان مع كل المناسبات، ومنها تأنقت ببنطال الجينز الأزرق ذي الخصر العالي مع بلوزة سوداء ناعمة بأكمام طويلة، وأكملتها بحقيبة سوداء للخصر وقبعة للرأس، وأطلت ببنطال جينز أزرق مع تيشيرت أبيض مكتوب بالأخضر، وزينت إطلالتها بحقيبة فوشيا صغيرة ونظارات بيضاء وربطة خضراء للشعر منقطة بالأبيض، وظهرت ببنطال الجينز الأزرق مع تيشيرت أبيض مزين برسومات كرتونية، ولإطلالة شبابية جريئة؛ ارتدت بنطالًا من الجينز الأبيض مع معطف من الجينز الأصفر وحذاء بوت قصير باللون الأخضر.

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خيارات الفساتين من كيناز حكيم

كيناز حكيم



تألقت كيناز بعدة تصميمات مميزة للفساتين المناسبة للحفلات، ومنها فستان رمادي طويل مزين بطبعات النقوش الذهبية مع تسريحة الشعر المموج والمكياج الزهري، وفي الإطلالة الثانية تجمّلت بفستان سماوي قصير مزين بطيات القماش الناعم مع تسريحة الشعر المموج وحذاء ذي كعب شفاف؛ لمظهر مرح ومفعم بالحياة، وتزينت بفستان مصمم بكاروهات اللون البني المزين بحزام من قماش الجينز للخصر، وأكملته ببليزر باللون البيج البسيط، ومن الناحية الجمالية لجأت لتسريحة الشعر المنسدل والمكياج المرتكز على طلاء الشفاه الأحمر.

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إطلالات شبابية بالتنورة والبنطال

تنسيقات شبابية



تعتمد الفتيات الشابات الخيارات المتجددة دومًا، وذلك باستخدام القطع المتناسبة مع قوامهن وشخصيتهن، وعن كيناز؛ فقد اختارت تيشيرت فوشيا وبنطالًا زيتيًّا مطبعًا بالزهور الفوشيا والبيضاء بطريقة تناسب الشابات في مظهرهن اليومي، ونسقت بنطالًا طويلًا مصممًا بجزأين؛ أحدهما أبيض والآخر أسود، وصُمِّمَت البلوزة بالأبيض والأسود وطبعات النمر البنية بطريقة عصرية حيادية، وتألقت في إطلالة كلاسيكية بمعطف وتنورة ملونين بالأبيض والأسود مع بلوزة وقبعة يكسوهما اللون الأبيض، وأكملت جمالها أيضًا بحقيبة وقفازات من الدانتيل الأسود، ولمظهر مناسب للسفر؛ ظهرت كيناز ببنطال بني ومعطف سماوي مع إكسسوارات بألوان حيادية.

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