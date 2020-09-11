كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - احتفلت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني بعيد ميلادها أمس الخميس، فهي من مواليد 10 سبتمبر لعام 1972، بالقاهرة.

مسيرة حافلة بالنجاحات لوفاء الكيلاني، قدمت فيها العديد من البرامج التلفزيونية على عدة قنوات، مستضيفة عددًا من مشاهير الوطن العربي في مجالات متعددة.

واعتادت الكيلاني على الظهور بإطلالات أنيقة وجذابة؛ إذ تمتعت بأسلوب خاص لها في الأزياء، يجمع بين الكلاسيكية وأحدث صيحات الموضة.

وفي هذا الألبوم؛ شاهدي أجمل إطلالات وفاء الكيلاني بمناسبة عيد ميلادها:



وفاء الكيلاني في إطلالة كاجوال

وفاء الكيلاني في إطلالة كاجوال



في إطلالة كاجوال هادئة؛ ظهرت وفاء الكيلاني مرتدية بلوزة على شكل قميص بأزرار، وبتمصميم مربوط في نهايتها، وبأكمام طويلة واسعة، ونسقتها مع بنطلون جينز ضيق باللون الأزرق.

ومع هذه الإطلالة؛ اعتمدت الكيلاني تسريحة شعر منسدلة على جانبي الوجه مع تقسيم الشعر لنصفين من الأمام، وارتدت حذاءً رياضيًا ذا كعب عالٍ.

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وفاء الكيلاني في إطلالة رياضية

وفاء الكيلاني في إطلالة رياضية



ظهرت وفاء الكيلاني في هذه الإطلالة الرياضية، مرتدية تيشيرت أبيض بأكمام قصيرة، ونسقت معه بنطلونًا رياضيًا باللون الكحلي، وبه خطوط جانبية باللون الأبيض والأحمر، وتنسيق حذاء رياضي أنيق.

واعتمدت الكيلاني تسريحة شعر منسدلة على جانبي الوجه مع هذه الإطلالة.

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وفاء الكيلاني في إطلالة أنيقة

وفاء الكيلاني في إطلالة أنيقة



في إطلالة أنيقة ومميزة لوفاء الكيلاني؛ ظهرت مرتدية جمبسوت باللون الأحمر، وبدون أكمام، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة، ونسقت حذاء ذا كعب عالٍ باللون النيود.

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وفاء الكيلاني في إطلالة جذابة

وفاء الكيلاني في إطلالة جذابة



في هذه الإطلالة لوفاء الكيلاني؛ ظهرت مرتدية فستانًا ضيقًا قصيرًا، وبأكمام قصيرة منسدلة على الكتفيْن.

ونسقت الكيلاني حذاء أسود ذا كعب عالٍ، واعتمدت تسريحة شعر نص بوني تيل، وتزيينها بإكسسوار بسيط.

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وفاء الكيلاني في إطلالة راقية

وفاء الكيلاني في إطلالة راقية



اعتادت وفاء الكيلاني الظهور بإطلالات راقية تلفت الأنظار إليها، ومن بينها هذه الإطلالة، التي ظهرت فيها مرتدية بلوزة باللون الزيتي بأكمام قصيرة، ونسقتها مع تنورة طويلة باللون الكافيه وبفتحة ساق جانبية.

ومع هذه الإطلالة؛ نسقت حذاء مفتوحًا ذا كعب عالٍ، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة على جانبي الوجه وللوراء.

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