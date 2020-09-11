كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - تمنح فساتين الكلوش المرأة إطلالة مثل الأميرات، وتعدّ من أبرز التصميمات الأنيقة والمناسبة في المساء والسهرات,

شاهدي أجمل موديلات فساتين كلوش شيفون 2020 من توقيع أشهر المصممين العرب.



تابعي المزيد:موديلات تنانير طويلة كلوش لإطلالة أنثوية





فساتين كلوش من إيلي صعب

ELIE SAAB





قدم المصمم اللبناني ايلي صعب Elie Saab العديد من موديلات فساتين كلوش شيفون في مجموعته الأخيرة والمميزة.



تنوعت ألوان الفساتين لتناسب أجواء الصيف، حيث أنها مفعمة بالحيوية مثل اللون الأحمر والأصفر والأزرق.



وقدم المصمم فساتين كلوش شيفون ناعمة بدرجات الوردي والأرجواني، فضلاً عن الفستان الأبيض.



وزاد سحر الفساتين وأناقتها بالتطريزات البرّاقة التي تزينت منطقة الصدر، مع صيحات عصرية رائجة مثل صيحة الكاب والأكمام الواسعة.





فستان كلوش من جورج شقرا





Georges Chakra



جمع فستان جورج شقرا الكلوش بين الأنوثة والرقي، حيث أنه بصيحة الكتف الواحد وتتدرج ألوانه بين الأزرق الفاتح والليلكي الناعم.



تابعي المزيد:ملابس محجبات: فاشينيستات انستقرام بالتنورة الكلوش

Advertisements





فستان كلوش من طوني ورد

Tony Ward



قدم المصمم اللبناني طوني ورد Tony Ward فستان كلوش بتنورة واسعة ومزينة بالدوائر الملونة، وهو بصيحة أوف شولدر وبتصميم راقي يليق بذوق المرأة العربية.











فستان زياد نكد

Ziad Nakad



أحببنا فستان زياد نكد الأصفر بالتنورة الكلوش الشيفون بصيحة الشق الأمامي الطويل، وزاد سحر الفستان بالتطريزات البرّاقة والحزام حول الخصر.







فساتين زهير مراد

Zuhair Murad



قدم المصمم زهير مراد موديلات فساتين كلوش شيفون بألوان جذابة وبصيحة الكاب. أحدهما باللون الأحمر والآخر باللون الأزرق الفاتح.



تابعي المزيد:التنانير الكلوش قطعة ستتألقين بها هذا الخريف من أشهر الماركات