أجمل طرق لفات حجاب الساتان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - تلجأ النساء المحجبات في سهراتهن ومناسباتهن المميزة لحجاب الساتان، الذي يُضفي الكثير من الأنوثة والجمال على من ترتديه، ويفضلن اختيار الألوان الحيادية، كالأسود أو الأبيض أو النيود؛ لتنسيقه بعدة طرق، ويمكن تزيين الحجاب بالنقوشات المختلفة لمظهر كاجوال، ومع الكثير من الأزياء، ولحيرة البعض في طريقة وضعه واللفات المناسبة له، نلهمكِ -عزيزتي- عدة طرق للفِّه.



أفكار لفات حجاب الساتان

لفات حجاب الساتان



للمسات أنثوية ناعمة؛ اختاري الحجاب المصنوع من الساتان ذي اللمعة الخفيفة الذي يتوافر بألوان وأنماط مميزة؛ لتتألقي به ويكون أساس إطلالاتك، وعن لفات الحجاب؛ فيمكنكِ اختيار حجابك بلفة التوربان الأبيض المزين برسومات الألوان الحيوية؛ لخيار مرح مناسب للشابات، ويمكن أن تنتقي خامتين من الحجاب؛ حيث تكون الأولى بلون واحد حيادي، وتكون الأخرى منقوشة بألوانك المفضلة، مع لفهما على شكل عمامة أو توربان؛ وذلك ليضفي عليكِ مظهرًا مناسبًا للخروجات النهارية، وبوسعك أن تنتقي لفة حجاب العمامة بنقوش للخروجات المسائية، وتنسيقه مع ملابس عملية ومنسدلة لتتماشى مع التوربان، ولمظهر سريع وسهل؛ لفي الحجاب حول رقبتك بطريقة كلاسيكية، ودعيه يتدلى من جانب واحد لمظهر أنيق وبسيط، وإن كنتِ تخشين ظهور شعرك؛ فارتدي حجابًا قطنيًّا أسفله، ويمكنك اعتماد حجاب التسعينيات المصمم بربطة في الأسفل؛ لمظهر كلاسيكي مميز.

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نصائح لارتداء الحجاب

نصائح لارتداء الحجاب



هناك بعض الأساليب التي بوسعها إضفاء إطلالة حجاب مميزة وغير روتينية لمظهرك، فتعرفي عليها معنا للظهور بإطلالة متكاملة وأنيقة. أولًا عليكِ اعتماد اللفات المناسبة لوجهك، والتي تخفي المناطق التي لا تحبِّذينها، وننصحك بألَّا ترتدي ربطة حجاب متعدّدة الطبقات مع ملابس فضفاضة، فهي تُعطي الرأس حجمًا مضاعفًا، ونسّقي لون حجابك مع ألوان ملابسك وإكسسواراتك، وتجنبي اختيار الملابس والحجاب بنفس اللون، كما يجب عليكِ تجنُّب اختيار الأزياء الفاتحة مع الحجاب الفاتح، أو الأزياء الداكنة مع الحجاب الداكن، فهذا يُسيء إلى إطلالتك، وتزيني بالإكسسوارات مع الحجاب، كالقلادة والبروش، واحرصي على عدم ارتداء الحجاب المطبع مع الملابس المزركشة، فإن كان حجابك مطبَّعًا فاختاري أزياءك بلون واحد، على أن تكون ألوانها كلاسيكية وهادئة، ونوّعي في اختيار الألوان، واحرصي على تناسقها مع لون ملابسكِ وبشرتكِ.

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