إطلالات للمحجبات طويلات القامة من وحي سهى طه

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - مدونة الموضة سهى طه واحدة من الفاشينيستات اللاتي يتمتعن بطول القامة، بالإضافة إلى حسّها الراقي باختيار إطلالاتها المختلفة، ولهذا يتابعها الكثير من الصبايا، ليستلهمن الكثير من الأفكار المختلفة والتنسيقات العصرية.
وإن كنت تبحثين عن إطلالة مميزة لطويلات القامة بشكل خاص، فقد اخترنا لكِ مجموعة من تنسيقات مميزة من إنستجرام سهى طه، لتستوحي منها بعض الأفكار التي تساعدكِ في إطلالتك اليومية.
تنسيق التنورة الطويلة بقصَة السمكة مع بلوزة كشكش
أعجبنا الخيار الذكي الذي اعتمدته سهى طه للتنورة الضيقة نسبيًا، بقصَة السمكة، والتي نسّقت معها بلوزة كشكش طويلة، للمسة أكثر احتشامًا تناسب حجابها، مع تنسيق بسيط وناعم عند اختيار الألوان.
واختارت حزام الخصر العريض، حتى لا يبدو الجسم كتلة واحدة، اعتمدته باللون الأسود، وكذلك الشنطة والحذاء.
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الكارديغان الطويل مع البنطلون المخطط بالطول
أما إن كنتِ تفكرين في إطلالة مريحة أكثر، فقد اخترنا لكِ هذا اللوك بأسلوب سهى طه، للبنطلون الواسع المخطط بالطول من خامة الكتان، مع كارديغان طويل واسع، بأساور مخططة من نفس البنطلون، للمسة مريحة وعملية، مع اللمسة الشبابية الموجودة بالألوان البيج النحاسية، ولكي تكسر حدة اللون، ارتدت صندلًا مفتوحًا أبيض، مع شنطة خشبية من نفس اللون.
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سهى طه بالبدلة مع ألوان أنيقة
سهى طه من الفاشينيستات اللاتي يفضلن بشكل عام ارتداء البدل أو البليزر، وهي الأنسب لطويلات القامة، كما أن سهى تبرز قامتها أكثر باعتماد البناطيل الواسعة، التي ننصح بها دائمًا قصيرات القامة، للمسة أكثر رشاقة، كهذا الموديل للبدلة باللون الأزرق السماوي، عصري وبسيط، لإطلالة نهارية بمناسباتكِ المهمة.
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البناطيل عالية الخصر الواسعة مع المعطف الصيفي
هذا الستايل تعتمده سهى طه بشكل قوي أيضًا، باختلاف القطع والألوان، إذ تنسق البناطيل عالية الخصر، مع المعاطف الطويلة، صيفية كانت أو شتوية، كهذا اللوك للبنطلون الأسود، مع المعطف الأبيض، والتيشيرت برسومات باللونين ذاتهما.
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